Suisse

Météo

Les températures repartent à la baisse dès lundi



Les températures repartent à la baisse dès lundi

Image: Shutterstock

Le week-end partiellement ensoleillé ne sera bientôt qu'un doux souvenir: l'arrivée d'un front froid va (à nouveau) faire chuter les températures.

Il semble que le printemps devra attendre. Après un week-end doux et relativement ensoleillé, un front froid va passer sur notre pays dans la nuit de dimanche à lundi, écrit MétéoSuisse. En conséquence, les températures partiront de nouveau à la baisse:

Image: meteosuisse.admin.ch

Neige en montagne

Le refroidissement associé à ce front froid va conduire à une baisse de la limite pluie-neige d’environ 1800 m dimanche soir à 600 m lundi. Concrètement, cela veut dire qu'il va neiger en montagne.

Cela concernera une bonne partie des Alpes. En particulier, le Tessin et les Grisons pourraient recevoir entre 50 et 75 cm de neige. Pour le Jura, on peut s’attendre à des quantités autour des 10 voir localement 20 cm de neige. Les régions du Plateau en dessus de 600 m pourraient aussi recevoir quelques centimètres de neige.

MétéoSuisse a donc émis un avis de degré 2 de neige pour les Alpes valaisannes et une partie des Alpes bernoises, et un préavis de degré 3 pour les Alpes centrales et orientales. (asi)

Vague de froid au Texas 1 / 7 Vague de froid au Texas source: shutterstock

Plus d'articles d'«Actu» L'UDC et le PLR se clashent sur Twitter au sujet des restrictions Link zum Artikel Des centaines de corona-sceptiques ont manifesté à Altdorf Link zum Artikel La recherche néglige la santé des femmes Link zum Artikel L'hélico de la Nasa ne peut pas (encore) voler sur Mars Link zum Artikel