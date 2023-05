Première journée estivale de l'année en Suisse

La Suisse a connu ce dimanche en de nombreux endroits sa première journée estivale de l'année.

Le mercure a largement dépassé les 24 degrés dans plusieurs régions, atteignant 26.1 degrés à Altdorf, le record du jour.

En Argovie, à Coire, à Bâle ou à Zurich-Kloten, MeteoNews a mesuré plus de 25 degrés. La Suisse romande n'est pas en reste, avec plusieurs villes qui ont affiché plus de 24 degrés, à l'image de Cressier (NE), Delémont ou Sion. Il aurait même pu faire plus chaud dans la Plaine du Rhône si la bise ne s'en était pas mêlée.

La semaine va débuter également par un temps estival précoce avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés, a indiqué le service météorologique privé Meteonews à Zurich. Corollaire: des orages et des averses sont annoncés déjà lundi après-midi.

Dès dimanche soir, une cellule orageuse s'est déplacée de la région de Berne vers la Suisse romande, accompagnée de nombreux éclairs et de pluie. (ats)