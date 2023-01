La neige devrait faire son retour en Suisse romande ce mardi

Les précipitations neigeuses devraient débuter dans la matinée à partir de l’ouest et s’étendre à toute la Suisse romande en cours de journée

Alors que la France s'apprête à affronter la tempête Fien, la Suisse romande devrait connaître de nouvelles chutes de neige ce mardi.

«La neige est dans l'air», résume mardi matin SRF Meteo sur Twitter. Après une journée marquée par le vent et quelques chutes de neige épisodiques, l'or blanc devrait faire son retour en plaine pendant la matinée.

Une nouvelle perturbation neigeuse est attendue au-dessus de la Suisse romande ce mardi en cours de matinée, écrit MeteoNews sur son site internet. Elle donnera de la neige jusqu'en plaine, même si cette neige aura davantage de peine à accrocher sur les rivages immédiats du lac Léman ainsi que dans la plaine du Chablais. Sur l'extrême est, le temps restera sec jusqu'en soirée.

Absence de vent

Les précipitations devraient débuter dans la matinée à partir de l’ouest et s’étendre à toute la Suisse romande en cours de journée, complète MétéoSuisse. Les précipitations débuteront sous forme de neige, et à l’inverse de ce lundi, la pluie s’invitera plus difficilement en plaine.

L'absence de vent permettra de maintenir la température à 0°C jusqu’en plaine avec les précipitations, ce qui favorise les chutes de neige, note encore le service météorologique de la Confédération.

Selon Meteonews, quelques averses de neige seront encore possibles mercredi. (asi)