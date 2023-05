L'été se fait désirer en Suisse. Image: KEYSTONE

L'été est-il arrivé en Suisse? Un météorologue tente une réponse

C'est bientôt le début de l'été. Sauf qu'au lieu du soleil, c'est plutôt la pluie qui s'est invitée ces derniers jours. Les températures vont-elles augmenter à l'approche de la Pentecôte? Le météorologue Felix Blumer répond à nos questions.

Bruno Knellwolf / ch media

Plus de «Suisse»

De nombreux Suisses sont plongés depuis des mois dans une dépression météorologique. Lundi, il a fait vraiment chaud pour la première fois. Est-ce le tournant que tout le monde attend pour la Pentecôte?

Felix Blumer: Au cours des prochains jours, nous prévoyons une nette augmentation des températures par rapport à la semaine dernière et à la semaine précédente. Cependant, des intrusions d'air froid restent possibles, les conditions estivales stables ne s'étant pas encore installées. Heureusement, un temps ensoleillé est prévu pour la Pentecôte, avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés.



«En revanche, des averses et des orages sont à prévoir en seconde moitié de journée, notamment sur les montagnes et dans le sud. Au nord, le temps devrait rester majoritairement sec»

Le temps sera-t-il à la baignade pour la première fois à la Pentecôte? image: KEYSTONE

Et la semaine prochaine, pour le début de l'été météorologique?

Mardi, une nouvelle poussée d'air froid en altitude se dessine à partir du nord. L'endroit exact où cet air froid touche l'Europe occidentale et centrale est encore incertain, tout comme sa durabilité.

Qu'est-ce qui a changé au niveau météorologique pour que l'humidité et le froid diminuent?

Pendant longtemps, une zone de haute pression stable a régné sur la Russie. Celle-ci a bloqué les zones de basse pression sur le proche Atlantique et sur l'Europe occidentale. C'est pourquoi il a plu abondamment et régulièrement dans nos régions. Mais surtout, le temps était également très maussade à proximité des zones de basse pression.

Felix Blumer, météorologue chez SRF Meteo. image: SRF/Oscar Alessio

Ce temps maussade en a frustré plus d'un. Que dit le météorologue que vous êtes à propos du psychisme et de la météo?

Je ne suis pas psychologue, mais je constate que pendant les longues périodes de pluie, le nombre de mails malveillants qui nous parviennent à la rédaction augmente. Le manque de soleil est certainement un facteur, mais il est probable que la frustration s'y ajoute lorsque les événements ne se déroulent pas comme prévu.

Les nombreuses prévisions à long terme sur les applications météo ne sont guère sérieuses. Néanmoins, y'a-t-il de l'espoir pour l'été?

Il est mathématiquement possible de faire des prévisions détaillées sur une période de plus de cinq à sept jours. Mais la probabilité d'occurrence n'est toutefois pas très élevée et il convient donc d'être prudent avec les prévisions à plus long terme.

«Les prévisions saisonnières indiquent un été plus chaud, sans toutefois fournir de prévisions météorologiques quotidiennes»

Que faudrait-il faire sur le plan technique pour améliorer les prévisions à long terme?

Avec l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, les prévisions deviennent de plus en plus fiables, même pour des périodes plus longues. Cependant, le principal problème semble actuellement résider dans les données au sol. L'humidité du sol et le rayonnement réfléchi par le sol, appelé albédo, ne sont pas pris en compte avec la même précision que les paramètres de l'atmosphère dans les modèles météorologiques. Lorsqu'il y a encore beaucoup de neige au printemps, le mouvement vertical de l'air au-dessus des montagnes est régulièrement surestimé.

Retour à l'actualité: le temps pourri a aussi eu des aspects positifs. Les précipitations ont fait monter les niveaux d'eau. Cela suffira-t-il pour l'été?

Selon toute probabilité, les précipitations devraient être suffisantes. A moins qu'un nouvel été extrême, avec de fortes chaleurs et peu de précipitations, ne s'installe. L'exemple parfait dans ce contexte est l'année 2006. Le printemps était alors encore nettement plus frais et plus humide que celui-ci. Ensuite, les mois de juin et juillet ont été très secs et extrêmement chauds. Il en a résulté une interdiction des feux d'artifice le 1er août dans de nombreux endroits.

«Si un été comme celui de 2006, de 2018 ou de l'année dernière devait donc s'installer à partir de la Pentecôte, la sécheresse redeviendrait un sujet de préoccupation à partir du milieu de l'été»

Quelles ont été les causes de ces énormes précipitations en Italie?

Au début du mois de mai et également la semaine dernière, des dépressions stationnaires se sont installées sur l'Italie et l'Adriatique. Elles ont transporté de l'air chaud et humide en provenance de la mer Méditerranée vers le nord de l'Italie, où il a rencontré de l'air plus frais. Cela a entraîné de fortes précipitations et pas seulement en Italie.

En effet, les pays limitrophes des Balkans occidentaux, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, ont également été victimes de fortes précipitations. Il est indéniable que de fortes pluies surviennent régulièrement en Italie, mais après la grande sécheresse de l'année et demie écoulée, les sols étaient complètement asséchés et ne pouvaient plus absorber de grandes quantités d'eau. La majeure partie de l'eau s'est écoulée en surface, aggravant ainsi la situation et provoquant une montée rapide des crues.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)