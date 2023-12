Les «fortes précipitations» concernent surtout l'ouest de la Suisse, le Valais et le versant nord des Alpes. (image d'illustration) Image: KEYSTONE

De fortes pluies vont balayer la Suisse romande jusqu'à mercredi

Un puissant courant d'air s'est installé sur une bonne partie de la Suisse romande ce dimanche, provoquant d'importantes précipitations qui vont durer encore quelques jours. MétéoSuisse a émis une alerte.

Après un week-end plutôt ensoleillé, la Suisse romande s'est réveillée sous la pluie ce lundi matin. Ce temps humide et maussade va durer encore jusqu'à mercredi, indique MétéoSuisse sur son blog, avant de «s'évacuer lentement».

La pluie a commencé à tomber dans la nuit du dimanche à lundi, en raison d'un puissant courant d'ouest associé à une masse d'air tropicale très humide qui a gagné la Suisse à la fin du week-end, poursuit le service météorologique de la Confédération.

Les «fortes précipitations» concernent surtout l'ouest de la Suisse, le Valais et le versant nord des Alpes. Jusqu'à 110 millimètres de pluie devraient tomber dans les régions intéressées, détaille MétéoSuisse. La quantité d'eau pourra atteindre 150 millimètres dans le sud du Jura et les Alpes occidentales.

«Danger marqué»

En conséquence, MétéoSuisse a émis un avis de degré 3 sur 5 («danger marqué») dans les régions les plus impactées. Il s'agit d'une bonne partie des cantons de Vaud, Fribourg, Valais et Neuchâtel, ainsi que du sud du canton de Berne.

Image: MétéoSuisse

L'alerte court de dimanche 20h00 à mercredi 12h00. Le portail des dangers naturels de la Confédération énumère les conséquences possibles de cette situation:

Montée du niveau des eaux des ruisseaux et fossés normalement secs;

des ruisseaux et fossés normalement secs; Inondations locales , par exemple dans les passages souterrains, les garages en sous-sol ou les caves;

, par exemple dans les passages souterrains, les garages en sous-sol ou les caves; Glissements de terrain dans les versants raides

Les autorités invitent la population à se tenir à distance des cours d'eau, des bords des lacs et des versants raides. Les ruisseaux en montagne sont particulièrement dangereux, souligne la Confédération. Ces derniers peuvent transporter des laves torrentielles, qui peuvent surgir «subitement» et ont un «potentiel destructeur énorme».

Il est également conseillé d'éviter de se rendre dans les sous-sols et caves qui sont susceptibles d'être inondés.

Dans le canton de Vaud, la police a lancé un appel à la prudence dans la région d'Orbe, où la rivière l'Orbe est en crue à cause des pluies des derniers jours. Elle demande à la population de ne pas s'approcher des cours d'eau de la région.

L’intensité des précipitations ne sera toutefois pas constante, ajoute MétéoSuisse. Une accalmie est notamment prévue dans la nuit de lundi à mardi, mais, avant de retrouver le soleil, il faudra atteindre jeudi, voire vendredi.

Attention aux avalanches

La situation est encore plus tendue sur le front des avalanches. Une alerte de degré 4 sur 5 («danger fort») a été émise sur la plupart du canton du Valais et sur les Alpes orientales. Le danger est «marqué» dans une partie du canton de Vaud et de Berne.

Image: dangers-naturels.ch

La neige fraîche abondante et les accumulations de neige soufflée rendent la situation «fragile», détaille l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) dans son bulletin.

«Il faut s'attendre à des avalanches spontanées», poursuit le SFL. Ces chutes de neige peuvent «avancer jusqu'en vallée et menacer les voies de communication exposées». Les skieurs sont appelés à la prudence:

«Les amateurs de sports d'hiver peuvent facilement déclencher des avalanches, même seuls» SLF

Le SLF rappelle finalement que les conditions en dehors des pistes sécurisées sont «très critiques». (asi)