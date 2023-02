A Genève, la bise a atteint des niveaux record ce week-end. Image: capture d'écran twitter

Nouveau record de bise en Romandie: jusqu'à quand est-ce que ça va durer?

Après un hiver plus chaud que la moyenne et peu enneigé, une bise glaciale frappe la Suisse. Mais il ne fait pas aussi froid que vous en avez l'impression Explications.

Samuel Thomi / ch media

Ceux qui sont restés au chaud chez eux ce week-end avaient de bonnes raisons de le faire. La tempête de bise qui s'est abattue sur les toits dans le pays a atteint des vitesses records, surtout en Suisse romande. A Saint-Prex (VD), un record a même été enregistré avec 101 km/h, comme l'a indiqué MétéoSuisse sur Twitter.

Des rafales de 75 à 100 kilomètres par heure ont également été mesurées en de nombreux endroits dimanche sur le plateau, sur les sommets du Jura et dans les contreforts ouest des Alpes. Au nord des Alpes, le ciel bleu a fait place à un ciel largement nuageux, voire gris brumeux.

Un froid persistant

Lundi 27 février, la tempête de bise se poursuivra. Les météorologues ne s'attendent toutefois plus qu'à des vitesses allant jusqu'à 70 kilomètres par heure. Toujours d'après MeteoSuisse, le pic de la bise a été passé la nuit de dimanche à lundi.

Et la Suisse devrait rester un congélateur tout le reste de la semaine. Du moins en apparence. En effet, les températures ne sont pas aussi froides qu'elles ne le paraissent. Et ce, en raison de ce que l'on appelle l'effet de refroidissement éolien.

Jusqu'à une douzaine de degrés plus froids

Le refroidissement éolien correspond à la sensation de refroidissement causée par l'effet combiné de la température et du vent. En clair, confronté à une température extérieure basse, le corps humain a pour réflexe de se réchauffer en isolant une mince couche d'air proche de la peau que l'on appelle alors «couche limite».

C'est la raison pour laquelle 5 degrés, avec des vents de 100 km/h, sont perçus comme -5 degrés. De la même manière que le 0 degré actuellement observé sur le Plateau nous apparaît comme -11 degrés et que pour -5 degrés effectifs, le ressenti peut descendre jusqu'à -18 degrés.

A noter que la tempête de bise actuelle n'est pas survenue par surprise. Quelques jours auparavant, la Confédération avait alerté sur des degrés de danger 2 à 3 sur 5 pour la région de Genève et le Plateau. Dimanche, les conducteurs de l'autoroute menant à l'aéroport de Genève-Contrin ont même été explicitement mis en garde contre les rafales de vent.

Les températures glaciales ressenties ces derniers jours sont d'autant moins étonnantes qu'elles concordent en fait avec une situation hivernale dite «normale». De fait, l'hiver 2021-2022 a été trop chaud. De 2,5 degrés en moyenne si l'on tient compte des dernières années, selon SRF Meteo.

Jusqu'à présent, le mois de février a par ailleurs été «en partie hors norme» en termes de températures, de précipitations et d'ensoleillement, comme l'écrivent les prévisionnistes de MétéoSuisse.

Prochaine neige à l'est , chaud au sud

Au début de cette semaine, le soleil (et avec lui au moins la chaleur perçue) se fera également très discret, toujours selon les informations de SRF Meteo. Le temps restera par conséquent très nuageux ou gris avec un brouillard assez élevé. Le soir quelques flocons de neige pourraient même tomber ici et là. Mais à partir du mercredi 1er mars – début météorologique du printemps – les températures devraient remonter à un niveau plus positif, bien que la bise demeurera présente.

Malgré les températures glaciales, les fortes chutes de neige continuent d'éviter la Suisse.