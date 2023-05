Ce lundi c'était la journée la plus chaude de l'année jusqu'ici en Suisse

Des températures très douces ont été enregistrées dans plusieurs villes de Suisse ce lundi. A Sion, le mercure a même atteint 28,1°C.

La Suisse a connu lundi la journée la plus chaude de l'année jusqu'ici. A Sion, les températures ont dépassé les 28°C. Mais ailleurs aussi, la journée a été estivale sur une grande partie du territoire avec plus de 25°C. Le top dix est le suivant, selon MétéoSuisse:

Sion (VS), avec 28,1°C Viège (VS): 27,6°C Bad Ragaz (SG): 26,8°C Glaris (GL): 26,7°C Mosen (LU): 26,6°C Bâle (BS): 26,6°C Vaduz: 26,5°C Coire (GR): 26,5°C Schaffhouse (SH): 26,5°C Zurich Affoltern (ZH): 26,4°C

La Suisse a connu des températures estivales ce lundi. Keystone

Des températures de 25°C et plus ont été enregistrées également à Berne, Lucerne, Winterthour, Genève et Locarno, a précisé le service météorologique privé Meteonews sur Twitter. (ats)