Le «premier jour de l'hiver» va congeler la Suisse

Les températures de ce début d'année sont «plus froides que la norme», selon les météorologues, mais restent toutefois prévisibles pour un mois de janvier. Voici un aperçu des semaines à venir.

Un manteau blanc a recouvert la Suisse ce lundi 8 janvier. Comme le prévoyait MétéoSuisse fin 2023, un retour des conditions plus hivernales était à prévoir, avec de la neige en basse montagne et plus bas.

Cette deuxième semaine de janvier sera également marquée par un courant venant du nord-ouest «relativement frais et humide». Les experts indiquent donc que le temps sera probablement plutôt frais ou froid dans le pays.

La bise noire

Toujours selon les prévisions de MétéoSuisse, les températures minimales sont largement négatives depuis ce lundi 8 janvier, à l'exception du bassin lémanique. Ce qui n'empêchera pourtant pas les gens de grelotter! En cause? La bise noire qui souffle et qui engendre un ressenti nettement plus froid.

«Ce courant devrait atteindre son paroxysme durant la journée de lundi avec des vents parfois forts sur le Plateau et des rafales soutenues de la région des Trois Lacs jusqu'au Léman.» météosuisse

Pourquoi bise noire? Car il y a des nuages, qui devraient persister jusqu'à mercredi 10 janvier.

Premier jour de l'hiver

Dès mardi 9 janvier, il faudra s'équiper chaudement, car les températures maximales ne devraient pas dépasser les 0°, à l'exception de la plaine du Rhône. Il s'agira officiellement du «premier jour de l'hiver de l'année», expliquent les météorologues.

Les experts rappellent toutefois que malgré des températures qui présagent une «anomalie froide» pour cette deuxième semaine de janvier, il s'agit d'une situation plutôt normale pour la saison. Et de préciser:

«La situation ne sera pas exceptionnelle, avec un écart négatif de 4 à 5 degrés par rapport aux normes saisonnières» MétéoSuisse

Rassurez-vous: ces températures «plus froides que la norme» ne devraient pas durer, selon les prévisions. Le temps devrait se réchauffer dès la semaine du 15 janvier. Prenez donc votre mal en patience, et sortez les triples couches d'ici là.

(ag)