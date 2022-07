De nouveaux orages ont provoqué des glissements de terrain en Suisse

Dans l'Emmental, des orages ont provoqué des glissements de terrain et des inondations. Image: sda

Des rues ont notamment été inondées à Kriens (LU). Dans le canton de Berne, un train a déraillé et il y a eu de la grêle par endroits, comme à Gurzelen.

De nouveaux orages violents se sont abattus sur la Suisse lundi après-midi. Ce sont surtout l'Emmental et l'Oberland bernois qui ont été touchés. En Suisse centrale, des rivières sont sorties de leur lit. En soirée, un glissement de terrain s'est produit à Vaduz.

Le glissement de terrain spectaculaire, dans une zone peu peuplée, a emporté des arbres et des masses de boue. Le gouvernement du Liechtenstein a fait savoir qu'il n'y avait aucun danger pour la population.

Hôtel inondé

Lundi après-midi, en raison d'un violent orage, l'Emme a rapidement gonflé en l'espace de quelques minutes et a charrié beaucoup de bois flottant. Lundi soir, les journaux bernois de Tamedia faisaient état d'une inondation dans un hôtel de Schangnau (BE). Des photos de lecteurs montraient le sol de l'établissement inondé.

La direction de l'hôtel a écrit sur son site Internet qu'un «orage catastrophique» avait «complètement inondé» le bâtiment. L'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Selon les informations actuelles, il n'y a pas de blessés, a précisé lundi soir la préfecture de l'Emmental dans un communiqué. Les travaux de nettoyage sont en cours. Il n'est pas encore possible de se prononcer sur le montant des dégâts matériels.

Vers 21h00, les autorités ont levé l'alerte pour les régions situées le long de l'Emme dans le canton de Berne. Une bonne heure plus tard, l'alerte était également levée pour la partie soleuroise de la rivière.

Un train a déraillé

Les intempéries ont provoqué des dégâts ailleurs dans le canton de Berne. Un train de la Zentralbahn a ainsi déraillé lundi après-midi entre Brienz (BE) et Oberried (BE). Il est entré en collision avec un arbre qui était tombé sur les voies pendant un violent orage. Personne n'a été blessé.

Les voyageurs ont été évacués, a indiqué la Zentralbahn. La ligne ferroviaire est fermée entre Brienz et Oberried, une interruption qui devrait durer jusque dans la nuit.

Dans la même région, une coulée de boue est survenue. La route cantonale sur la rive droite du lac de Brienz entre Ringgenberg et Brienz est ainsi fermée jusqu'à nouvel ordre. Du côté de Ringgenberg, la route est praticable jusqu'à Ebligen. Afin de garantir l'entrée et la sortie de Brienz, l'A8 est ouverte.

Lundi en soirée, la police cantonale bernoise a indiqué qu'une voiture stationnée avait été emportée par cette coulée de boue dans le lac de Brienz. Elle n'avait pas connaissance de personnes blessées.

La situation se calme

La situation météorologique devrait se calmer dans la nuit de lundi à mardi. Comme le montre le radar de MétéoSuisse, le front orageux s'éloigne vers l'est. Selon SRF Meteo, aucun autre orage n'est attendu mardi en plaine. (ats/jch)