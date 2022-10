Vous avez été surpris d'entendre gronder le tonnerre lundi? Pas de panique, ça s'explique. Image: keystone

Pourquoi vous avez pu entendre l'orage en Suisse romande ces derniers jours

Vous avez été surpris par le tonnerre qui s'est abattu ce lundi? Le phénomène n'est pourtant pas si inhabituel, même en automne. Spoiler: les températures très douces pour la saison y sont pour quelque chose...

Plus de 3000 impacts de foudre enregistrés à Genève, de la grêle en Ajoie, des pluies diluviennes et des orages partout en Suisse romande... Vous pensiez peut-être que la météo orageuse de lundi n'était réservée qu'à l'été? Pas du tout!

Le phénomène existe aussi en automne, comme le rappelle ce mardi matin le météorologue Lionel Fontana de MétéoSuisse sur les ondes de la Première:

«Le risque d'orage est plus élevé en été, mais des orages en automne ne sont pas rares»

Et ça s'explique👇

«Il y a des fronts froids qui traversent le pays, avec une poussée d'air chaud», explique le météorologue. A l'avant de cette perturbation: de l'air chaud et humide, qui contient plus de vapeur d'eau. Chaleur et humidité: autant dire les carburants essentiels des orages.

On peut donc avoir des orages en plein hiver, en particulier si la Mer Méditerranée est plus chaude que la normale. Ce qui est le cas actuellement: l'été caniculaire lui a permis a en effet d'emmagasiner beaucoup de chaleur. En raison des températures actuelles, bien au-dessus des normes saisonnières habituelles, la Méditerranée pourrait rester tiède encore un certain temps, ce qui augmente la probabilité d'avoir une activité orageuse devant un front froid.

Selon les dernières projections de Météosuisse, des record de chaleur pourraient être battus sur l'ensemble du mois d'octobre. Et ces conditions pourraient encore se prolonger ces prochains jours. Ce n'est probablement pas la dernière fois que nous entendions gronder le tonnerre cette année. (mbr)