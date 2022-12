-21,8 degrés: nuit glaciale en Suisse, surtout à la Brévine (NE)

La Brévine mérite toujours son surnom de «Sibérie de la Suisse». Image: sda

Les Suisses ont claqué des dents ce week-end.

La nuit de samedi à dimanche a été par endroits la plus froide de l'hiver météorologique, qui démarre début décembre. A la Brévine (NE), le thermomètre est descendu à -21,8 degrés.

Selon MétéoSuisse, en Suisse romande, le mercure a dégringolé pendant la nuit de samedi à dimanche:

-13°C à la Chaux-de-Fonds (NE);

(NE); -6° à Bière (VD);

(VD); -5,8° à Fribourg ;

; -3.9° à Neuchâtel.

Les températures sont restées en dessus de zéro au Tessin, avec même 5.1° à Lugano, en raison de l'effet réchauffant du vent du nord.

En Suisse alémanique, la valeur la plus basse en plaine a été mesurée à Koppigen (BE) avec -15.4°. A l'aéroport de Zurich, on a enregistré -8.6° dimanche à l'aube.

Nouvelle baisse

Ces basses températures sont dues à un afflux d'air maritime polaire et au fait qu'à certains endroits, le ciel s'est dégagé après les chutes de neige. Selon les bureaux météorologiques, il pourrait faire encore plus froid localement la nuit de dimanche à lundi.

«Comme on aura une nuit en grande partie bien dégagée, qui va permettre le rayonnement nocturne, on attend des minima en plaine entre -4° et -7°C en Suisse romande» Un porte-parole de MétéoSuisse

En Suisse alémanique, le thermomètre pourra descendre jusqu'à -10°. En moyenne montagne, on s'attend à des minima autour de -10° et -20° sur les crêtes.

Après les premières chutes de neige vendredi et samedi, le paysage était blanc sur une grande partie du territoire. Au-dessus de 2000 m le long des Préalples, on a pu mesurer entre 20 et 40 centimètres de neige fraîche.

Globalement en dessous de 2000 mètres, les trois jours de neige ont apporté jusqu'à 22 cm de neige fraîche à Fribourg, entre 10 et 20 cm sur les crêtes du Jura. Jusqu'à 27 centimètres de neige fraîche ont été mesurés à Engelberg (OW). (ats/jch)