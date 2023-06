Une brume survole les Alpes suisses. Image: iStockphoto

Voici pourquoi une étrange brume flotte sur la Suisse

Malgré les températures estivales, le ciel au-dessus de nos têtes n'est pas d'un bleu azur. Les météorologues expliquent les causes de ce phénomène.

Bruno Knellwolf / ch media

Plus de «Suisse»

Beau temps, soleil, ciel bleu. Bleu oui, mais pas d'un bleu franc: la vue sur l'autre rive du lac ou sur les montagnes est trouble. En Suisse, pas d'«azzurro» comme sur l'horizon maritime italien, mais une légère brume. Stephan Bader, du département Climat de Météo Suisse voit deux causes à cela.

La brume qui s'est répandue au nord des Alpes est due à la forte teneur en aérosols de l'air, trop de particules sont suspendues dans le ciel. D'abord parce qu'en Europe centrale, l'air est actuellement très chargé en pollen.

«Les pollens sont des aérosols biogènes. Ils sont transportés vers le nord des Alpes par la bise» Stephan Bader

Cette forte charge pollinique est liée aux pollens de graminées, comme le confirme le spécialiste des aérosols de Météo Suisse à Payerne (VD).

Les incendies de forêt au Canada assombrissent le ciel

Les incendies de forêt au Canada, qui font rage depuis des semaines dans huit des treize provinces du pays, en sont la deuxième cause. Les pompiers canadiens ne parviennent pas à maîtriser les feux. Conséquences, les particules issues des cendres des arbres contribuent à la forte teneur en aérosols dans le ciel de la Suisse.

On en parle ici: Un incendie fait fuir 16 000 personnes dans l'est du Canada

Le pic de pollution atmosphérique a eu lieu fin mai, mais une grande quantité de «particules de combustion de la biomasse» est toujours présente au-dessus de la Suisse, comme l'ont montré les mesures effectuées au Jungfraujoch (le col entre le Mönch et la Jungfrau dans les Alpes bernoises), détaille Stephan Bader.

Il n'y a pas que la brume qui trouble le bleu du ciel. On voit aussi souvent des nuages convectoriels qui masquent temporairement le soleil. On appelle ça les cumulus. Ces nuages isolés, denses et bien délimités, poussent vers le haut comme un chou-fleur et se développent en forme de collines. Les parties ensoleillées sont alors particulièrement blanches.

La formation de nuages convectoriels est due à l'approche d'air froid en altitude. L'instabilité de l'atmosphère s'est légèrement accrue par rapport aux jours précédents, rendant le temps moins stable. De plus, deux perturbations différentes en altitude ont également entraîné de la pluie et des orages dans certaines régions de Suisse ces derniers jours.

Par exemple ici 👇 Les tristes images de Swissminiatur ravagée par la grêle

Le temps reste sec

Dans la plupart des endroits de Suisse, les jardins n'ont pas été arrosés par la pluie depuis plusieurs jours. La plateforme drought.ch de différentes institutions telles que Météo Suisse et l'EPF de Zurich indique également une légère sécheresse dans une grande partie de la Suisse. Dans le nord, entre le lac de Constance et Bâle, il s'agit même d'une sécheresse moyenne. Nos plantations ont donc bien besoin d'eau ces jours-ci.

Traduction et adaptation de l'allemand par Anaïs Rey.