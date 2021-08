Suisse

Météo: Plus que 2 jours de moche avant le retour du soleil



Si le temps sera encore frais et pluvieux ce week-end, les températures devraient se réchauffer dès la semaine prochaine. Dans certaines localités, elles pourraient atteindre les 30 degrés.

Le week-end du 7 et 8 août sera marqué par le passage d'un front pluvio-orageux. Mais pas de panique, le temps estival fera son retour dès la semaine prochaine, annonce MeteoNews.

De la pluie ce week-end

Mais avant cela, il faudra compter sur de fortes pluies et des orages ce week-end. Météo Suisse annonce 20 à 35 mm d’eau à l’ouest, sur le bas Valais et le canton de Berne, 35 à 60 mm dans les Grisons, et 50 à 80 mm au Sud des Alpes.

Alerte de la Confédération de niveau 2 et 3 sur 5 : fortes pluies. Infos complémentaires & recommandations sur le comportement à adopter sur https://t.co/RmV5FI4gzE, https://t.co/cszrZvupvV ou l'App MétéoSuisse. https://t.co/ZXOgFmcteo. #MétéoSuisse #alerteintemperies pic.twitter.com/GowhlwtXrl — MétéoSuisse (@meteosuisse) August 6, 2021

Au total, 10 à 50 litres de pluie sont attendu dans le nord du pays d'ici dimanche matin et jusqu'à 80 litres dans le sud. Dans la vallée du Rhin, les températures estivales sont encore possibles.

Lourde chaleur en fin de semaine

Si la situation s'améliore déjà lundi, le seuil estival de 25 degrés ne sera atteint localement que mardi. Dans le sud, les températures pourront atteindre jusqu'à 27 à 28 degrés.

«Avec une nature très verdoyante et des sols humides, la chaleur pourrait devenir assez lourde en fin de semaine prochaine avec un risque d'orage à la clef»

Mercredi, le nord de la Suisse connaîtra un fort niveau d'ensoleillement avec des températures variant de 25 à 28 degrés. Jeudi, les températures monteront encore d'un cran.

