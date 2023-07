Plus de 70 000 éclairs se sont abattus sur la Suisse dans la nuit de mardi à mercredi. (image d'illustration) Keystone

Des dizaines de milliers d'éclairs se sont abattus sur la Suisse

La Suisse a été balayée par un violent orage dans la nuit de mardi à mercredi. Plus de 70 000 éclairs ont été détectés par SRF Meteo. Une femme frappée par la foudre a dû être hospitalisée.

Plus de «Suisse»

L'orage annoncé mardi par les météorologues a bien eu lieu. Après une journée caniculaire marquée par des températures records (la barre des 37°C a été dépassée à Genève et à Coire), de violentes précipitations ont balayé la Suisse pendant la nuit.

Les orages se sont déplacés rapidement et ont été très intenses en éclairs. Plus de 70 000 impacts de foudre ont été recensés par SRF Meteo à 05h00 du matin.

De son côté, MeteoNews a recensé quelque 50 000 impacts de foudre à travers le pays. Dans le détail:

5526 éclairs ont été enregistrés dans le canton de Vaud;

éclairs ont été enregistrés dans le canton de Vaud; 6268 impacts de foudre ont été recensés dans le canton de Zurich;

impacts de foudre ont été recensés dans le canton de Zurich; 7365 éclairs ont frappé Berne:

éclairs ont frappé Berne: 4301 éclairs se sont abattus sur le canton de Lucerne.

A Villars-sur-Glâne (FR), une femme a été frappée par la foudre mardi soir et a dû être transportée à l'hôpital, grièvement blessée. Policiers, pompiers et services communaux ont effectué une vingtaine d'interventions en raison notamment d'arbres tombés et des éléments d'infrastructure envolés.

Alerte de degré 4 sur 4

Le pays a également été balayé par des vents tempétueux. Les rafales ont atteint une vitesse de 144 km/h au sommet de l'Uetliberg (ZH). En plaine, des rafales jusqu’à 125 km/h ont été mesurées à Wädenswil (ZH) et à Steckborn (TG). Certains endroits ont également été frappés par la grêle.

Les précipitations les plus importantes ont été enregistrées vers Oron (VD), où il est tombé 45 millimètres d'eau, et dans l'Oberland bernois, avec 55 millimètres. A noter que la plupart de ces cumuls sont tombés en moins d'une heure, précise mercredi matin MétéoSuisse sur Twitter.

A l'aéroport de Zurich, l'enregistrement des passagers a été interrompu pendant une heure mardi pour des raisons de sécurité.

Plusieurs cellules orageuses ont traversé la Suisse entre 19h00 et 22h00. Selon MeteoNews, les points culminants se sont situés vers 20h00 dans la région du Gothard, entre l'est du lac Léman et Berne ainsi que sur le Jura.

MétéoSuisse avait émis un avis de danger de degré 4 sur 4 pour l'ensemble du pays, sauf au Tessin et dans une partie des Grisons, où le degré de danger était de niveau 3. Un tel degré de danger pour les orages est rare. La dernière fois qu'un tel avis a concerné toutes les régions était en août 2011, a précisé Mikhaël Schwander, météorologue à MétéoSuisse, dans l'émission Forum de la RTS. (ats/asi)