Image: sda

Météo: températures «glaciales» ce matin en Suisse romande

Il a (de nouveau) fait très froid dans la nuit de jeudi à vendredi. Voici les températures minimales au petit matin.

Après une journée marquée par des températures en dessous des normes, le mercure est de nouveau tombé très bas dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Bonjour la Suisse romande! Les températures sont glaciales ce matin», annonce MétéoSuisse sur Twitter. Le thermomètre a en effet atteint -7°C autour du Léman, -15°C sur le Plateau et -20°C dans les vallons du Jura. Dans le détail:

-11,2°C ont été mesurés à Payerne à 02h30

à 02h30 -5,5°C à Genève (06h20)

(06h20) -11,9°C à Sion (04h10)

(04h10) -6,5°C à Neuchâtel (05h20)

(05h20) -6,3°C à Pully (03h30)

Il s'agit de valeurs encore plus basses que celles mesurées jeudi matin. 👇

Les températures les plus basses ont été enregistrées au Jungfraujoch (-24,0°C à 06h00), à La Brévine (-23,1°C à 05h30) et à Ulrichen (VS), où le thermomètre a atteint -22,9°C à 04h00. Lugano est la seule station à avoir enregistré une température minimale positive (1,5°C à 06h10).

Le froid actuel est lié à une masse d'air polaire qui vient de l'Atlantique, nous expliquait jeudi un météorologue. Cette situation devrait durer jusqu'à mardi. (asi)