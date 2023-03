Il fait même plus de 15°C à Vevey et au Bouveret ce jeudi matin. (image d'illustration) Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Météo: la douceur règne sur le plateau romand ce matin

Le printemps est là! Des températures dépassant 15°C ont été enregistrées en plaine dans la nuit de mercredi à jeudi. Aperçu.

Trois jours à peine après le début «officiel» du printemps, le 20 mars dernier, les effets de la belle saison commencent à se manifester: il a fait (et il fait toujours) doux ce jeudi matin, comme le remarque MétéoSuisse sur Twitter:

«La douceur règne en plaine ce matin à 5h» MétéoSuisse

Les températures minimales sont en effet supérieures à 12°C sur le Plateau romand et en Ajoie, poursuit le service météorologique de la Confédération. Il fait même plus de 15°C à Vevey et au Bouveret. Ailleurs en Suisse romande, les températures maximales enregistrées cette nuit et ce matin étaient également très clémentes:

13,8°C ont été mesurés à Neuchâtel à 03h30

à 03h30 14,8°C à Pully (minuit)

(minuit) 15,5°C à Genève (minuit)

(minuit) 13,7°C à Fribourg (01h20)

(01h20) 13,2°C à Aigle (05h20)

(05h20) 14,1°C à Nyon (01h30)

MétéoSuisse impute ces températures à une «nuit nuageuse» et à «un petit vent du sud-ouest». Ce jeudi, le mercure devrait même atteindre 17, 18°C. (asi)