La pluie ne va pas épargner la fête nationale



Image: Shutterstock

De fortes précipitations se sont à nouveau abattues sur la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche et les choses ne vont pas s'améliorer.

Le temps s'annonce perturbé en ce dimanche de fête nationale. Après de dernières furtives éclaircies au nord des Alpes et en Valais, prévient Météo Suisse, la couverture nuageuse deviendra de plus en plus épaisse depuis le sud et l'ouest en cours d'après-midi.

Par conséquent, les averses déclenchées au sud des Alpes tendront à s'étendre vers le nord et à déborder sur les Préalpes et le Plateau, tandis qu'une nouvelle zone plus humide et instable atteindra l'ouest lémanique en fin d'après-midi par le sud-ouest.

Alertes de degré 2 et 3

Jusqu'à 23h00, le nord des Alpes devrait rester généralement sec excepté l'ouest lémanique où le risque d'averses est déjà plus significatif. En revanche ensuite, le risque s'étend vers le nord et des averses localement orageuses sont à attendre toute la deuxième moitié de la nuit.

Vu les quantités attendues, un avis de dangers de degré 2 a été émis pour le Valais ainsi que le Plateau alémanique. Pour les zones dans lesquelles les quantités sont plus importantes, des Alpes centrales aux vallées sud des Grisons et comprenant également une bonne partie du Tessin, la Confédération a émis un avis de degré 3. (asi)