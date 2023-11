Météo: la Confédération annonce un grand danger d'ici mercredi

MétéoSuisse s'attend à des précipitations de 100 à 130 millimètres jusqu'à mercredi. Image: KEYSTONE

Les autorités demandent même à la population des régions concernées de ne pas descendre dans les caves et sous-sols en cas de risque d'inondation.

Les météorologues prévoient de fortes précipitations, en particulier pour la nuit de lundi à mardi et mardi. La Confédération met en garde contre une hausse rapide du niveau d'eau, des inondations et des glissements de terrain dans certaines régions du canton de Vaud et du Bas-Valais, ainsi que dans le Saanenland, dans le canton de Berne.

Pour la période allant jusqu'à mercredi midi, MétéoSuisse, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, s'attend à des précipitations de 100 à 130 millimètres dans les régions mentionnées. Parallèlement, la limite des chutes de neige devrait s'abaisser jusqu'à 1500 mètres.

Risque d'avalanches

En conséquence, la Confédération a relevé le niveau d'alerte au niveau 4 sur 5 et a mis en garde lundi contre un «grand danger»:

Elle recommande notamment de se tenir à l'écart des rives et des pentes abruptes;

et des pentes abruptes; Une lave torrentielle pourrait se déclencher soudainement.

La situation météorologique a également des répercussions sur la situation avalancheuse: un fort danger de coulée de neige règne depuis les Alpes vaudoises et le Bas-Valais jusque loin dans le Haut-Valais et dans les parties limitrophes de l'Oberland bernois.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un front chaud avait déjà amené un vent violent de sud-ouest à ouest sur le nord des Alpes et sur les hauteurs du Jura, où des rafales parfois tempétueuses ont soufflé. Les vents les plus violents ont été enregistrés au Jungfraujoch (BE) avec 131 kilomètres à l'heure.

Des rafales de 129 km/h ont été enregistrées sur le Titlis (OW), selon Meteonews. Sur le Chasseral (BE), dans le Jura, les vents ont soufflé jusqu'à 101 km/h. (ats/jch)