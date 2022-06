De violents orages sont attendus en fin de journée sur la Suisse

Après plusieurs jours exceptionnellement chauds, des orages vont balayer l'ensemble de Suisse ce mardi 21 juin en fin de journée.

Si vous aviez prévu des grillades au jardin ou un petit tour au bord du lac en fin de journée, suivant où vous êtes, il faudra changer vos plans. MétéoSuisse annonce de forts orages, pouvant être accompagnés de vents violents et d'une forte grêle, ce mardi dès la fin de journée, et jusqu'en soirée. Le plus gros de cet épisode devrait toucher le Valais et l'est du pays selon les animations des précipitations du service météo.

Un danger «marqué» selon MétéoSuisse qui table sur un degré de 3 sur 4. La foudre est aussi attendue.

«L’évolution de la situation météorologique dans les prochaines 24 heures est en effet telle que les ingrédients nécessaires à la formation de ces orages violents seront présents dans toutes les régions», déclare l'office, qui rappelle les comportements à adopter sur son site.

Cet épisode marque la fin progressive de la canicule en Suisse. Dès mercredi, le mercure oscillera entre 26 et 28 degrés. (max)

