Le mois de décembre a été beaucoup trop humide

Selon le service météorologique privé Meteonews, les températures ont en outre été nettement supérieures à la moyenne en raison d'une deuxième moitié de mois douce. Image: KEYSTONE

Des pluies exceptionnelles et des températures élevées ont marqué le mois de décembre, provoquant des inondations et des écarts météorologiques surprenants.

Le mois de décembre a été nettement trop humide, avec plus du double de la normale en termes de précipitations sur l'ensemble du pays, voire plus du triple localement. Selon le service météorologique privé Meteonews, les températures ont en outre été nettement supérieures à la moyenne en raison d'une deuxième moitié de mois douce. En montagne, les tempêtes ont été fréquentes.

Les grandes quantités de précipitations ont entraîné une situation tendue en matière de crues, notamment dans le nord. Le plus gros excédent de pluie a été mesuré dans les Grisons et dans la région frontalière de Fribourg-Berne, a indiqué Meteonews mercredi.

Décembre 2023 devrait se classer dans le top 3 des mois de décembre les plus humides. Pourtant, dans le nord-ouest de la Suisse et au Tessin, le temps a été légèrement trop sec dans certaines régions.

Par ailleurs, alors que nous avons dû nous contenter d'un Noël vert en plaine, les quantités de neige sont supérieures à la moyenne à partir de 1500 mètres environ dans le nord, et ce d'autant plus que l'on monte en altitude.

Jusqu'à la mi-décembre, les températures correspondaient encore à la moyenne, poursuit le communiqué, mais après des fêtes de Noël très douces, il règne désormais en Suisse un excédent de température de 1,5 degré.

Des vents tempétueux ont également marqué le mois de décembre. En montagne, plus de dix jours de tempête ont été enregistrés, écrit Meteonews. La plus forte rafale a été mesurée à 184 km/h sur le Gornergrat (VS). (chl/ats)