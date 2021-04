Suisse

Terrasse ou pas terrasse? Quelle appli choisir pour éviter la pluie?



Notre best of des applis météo pour prévoir ses soirées en terrasse

Les restaurants ont rouvert leurs terrasses mais avec le mauvais temps qui approche, il va falloir viser juste pour éviter de se faire rincer. Voici nos conseils de pros.

La référence: MeteoSwiss mais il faut savoir s'en servir

«J'ai fait une étude comparative il y a quelques années pour les prévisions en Suisse romande et la meilleure application, c'était MeteoSwiss», assure Robert Bolognesi, nivométérologue. Le directeur de MeteoRisk à Sion. Il souligne que les pronostics sont surtout fiables à court terme.

Autre avantage de MeteoSwiss à ses yeux, un bulletin écrit qui permet de donner une information plus nuancée et détaillée qu'un simple pictogramme. Le spécialiste pointe également l'intérêt du radar qui fournit des prévisions assez fiables pour les douze prochaines heures. «C'est un bon truc pour aller sur les terrasses, mais il faut apprendre à le lire», précise Robert Bolognesi.

Il conseille de ne pas se focaliser sur la zone bleue ou verte au-dessus de notre localité mais plutôt d'observer le déplacement général du rideau de précipitation. Son confrère de MeteoNews, Frédéric Glassey, va dans le même sens. Il invite notamment à recharger le radar toutes les heures pour bénéficier des dernières informations.

Les grands publics: plutôt précises mais pas infaillibles

Hormis MeteoSwiss, d'autres applications trouvent grâce aux yeux de Frédéric Glassey: Landi Météo, MeteoNews Pro et MoreCast. Il reconnaît toutefois qu'il n'est pas totalement objectif puisque c'est son entreprise qui fournit les données météos à ces logiciels.

«Les app sont précises mais, en météo, la réalité change constamment»

«Dans tous les cas, aucune application grand public n'est capable d'anticiper avec une certitude absolue», pointe-t-il tout en soulignant l'existence d'outils professionnels beaucoup plus fiables et plus précises, utilisés notamment par les agriculteurs et les entreprises de constructions et nécessitant une formation.

A fuir: les applis qui ne sont pas adaptées à la Suisse

Les deux météorologues se rejoignent sur le fait qu'il faut éviter les programmes développés à l'étranger. «Elles ne sont pas nécessairement mauvaises, mais elles sont plutôt destinées à des régions non-alpines. Une application locale sera plus précise», observe Robert Bolognesi.

«Sur les terrasses, franchement, on prend un parapluie et on y va. En montagne, là ça vaut la peine de regarder»

