La pluie bat des records en Suisse

Notre pays est sous la pluie depuis des semaines, les rivières débordent et les dangers d'inondation augmentent. Novembre bat déjà des records par endroits et ce n'est sans doute pas fini.

Bruno Knellwolf / ch media

Le mois de novembre 2023 montre son côté le plus sombre. Il a plu toute la semaine, les nuages ont à peine laissé passer la lumière du jour, ce mercredi. De dimanche à mardi, il a plu par endroits autant que d'habitude en un mois entier, comme le souligne MeteoNews.

Jusqu'à 90 millimètres ont été enregistrés sur le Plateau, parfois même beaucoup plus en montagne, rapporte Stephan Bader du service d'information climatique de Météo Suisse. C'est le Säntis qui a reçu le plus d'eau, avec 216 millimètres mesurés sur cette montagne de Suisse orientale.

Novembre pourrait battre des records de pluie

En Suisse romande ainsi que sur le Plateau central et oriental, il a plu en tout deux fois plus que la moyenne mensuelle des 30 dernières années.

«En Valais, on annonce même 260% de la norme mensuelle» Stephan Bader, MétéoSuisse

Le mois de novembre est en train de battre des records. Certains sites de mesure enregistrent déjà maintenant l'un des mois de novembre les plus humides depuis le début des mesures en 1863. Par exemple, à Lohn dans le canton de Schaffhouse, il est déjà tombé 133 millimètres, la cinquième valeur la plus haute pour un mois de novembre depuis le début des mesures.

La pluie n'a rien d'exceptionnel en novembre. Toutefois, la quantité de précipitations enregistrée dans certaines régions ne se produit statistiquement que tous les dix à 25 ans, ce qui est tout de même relativement rare. La vue sur l'ensemble de la Suisse est un peu moins exceptionnelle:

«Dans plusieurs stations météo, on observe des valeurs de ce genre – concentrées sur trois jours – tous les cinq à dix ans» Stéphan Bader

Ailleurs, entre autres au nord des Alpes, il a simplement plu plus que la moyenne.

Le Rhin sur le point de déborder à Bâle, après les pluies intenses de cette semaine. Image: Nicole Nars-Zimmer

On peut donc objectivement parler d'un mois très pluvieux. «Novembre 2023 s'est montré particulièrement humide durant la première quinzaine», pointe l'expert. Il n'y a eu qu'un seul jour de sec sur l'ensemble du territoire – le mercredi 8 novembre.

Ces grandes quantités de précipitations intenses ont saturé les sols et provoqué une forte montée des eaux sur une majeure partie du nord des Alpes. Selon l'Office fédéral de l'environnement, la limite des chutes de neige élevée et la fonte des neiges dans les régions d'altitude ont encore renforcé les débits. Certaines rivières ont même atteint le niveau de danger 5, le plus élevé, par exemple la Kander et l'Arve, qui se jette dans le Rhône près de Genève.

Habituellement, c'est un parc dans le centre-ville de Genève.

La Simme et la Sarine présentaient un danger de niveau 4. Malgré la fin des pluies intenses et continues mercredi, le risque de crue persiste sur certains cours d'eau et lacs au nord des Alpes. Vendredi, il pleuvra à nouveau et les prévisions annoncent alors toujours un risque de crue important pour l'Aar en aval du lac de Bienne. Pour le Doubs, le lac des Quatre-Cantons ainsi que ceux de Bienne et Léman, l'avertissement restera modéré vendredi et samedi.

Quantité de neige supérieure à la moyenne en Engadine

Novembre n'a en revanche pas été très froid. Au contraire, sur le Plateau, le mercure a affiché environ 1 à 2 degrés au-dessus de la norme des 30 dernières années. Il a fait un peu plus frais en montagne. Ainsi, les premières neiges sont déjà tombées, par exemple à Arosa, à environ 1850 mètres, ou au Grimsel, à près de 2000 mètres, où la couche de neige se situe dans la moyenne saisonnière. En Engadine, l'enneigement est légèrement supérieur à la moyenne.

Le 5 novembre à Anzère (1500 mètres).

En revanche, au Säntis, là où il a tant plu, on mesure un mètre de neige. Une situation inhabituelle pour le dernier mois d'automne.

«La moyenne à cette époque de l'année est d'environ 50 centimètres» Stephan Bader, MeteoNews

Vendredi, ce mètre de neige pourrait se voir recouvrir par d'autres, car on annonce une nouvelle journée de pluie, respectivement de neige. Celle-ci tombera jusqu'à 800 mètres.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker