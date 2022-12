La Suisse romande ensevelie sous la neige

Image: sda

De nombreux Suisses se sont réveillés avec un spectacle blanc à leurs fenêtres vendredi matin.

La neige a pour la première fois de la saison fait son arrivée en plaine dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Plateau romand a été le plus touché, avec 5 à 15 cm de neige.

Il est notamment tombé jusqu'à 15 cm à Fribourg et 10 cm à Cossonay (VD), selon les instituts météorologiques. MétéoSuisse parle d'un «paysage hivernal dans presque toute la Suisse romande», avec encore 6 cm à Genève, 4 cm à Neuchâtel et 2 cm à Delémont.

Dans le Jura vaudois, Longirod, à 900 mètres d'altitude, a enregistré 12 cm de neige, selon MeteoNews. En général, les plus grandes quantités d'or blanc sont tombées sur les cantons de Fribourg et de Vaud. Les quantités sont en revanche très modestes à l'est de Zurich, alors que Glaris et Coire n'ont pas été touchées.

Une centaine d'accidents

Les météorologues appellent à la prudence sur les routes. La police cantonale bernoise notamment avait enregistré en fin de matinée une centaine d'accidents de la circulation, qui ont fait sept blessés légers.

La police neuchâteloise, elle, a comptabilisé une vingtaine d’accidents. Trois personnes ont été blessées. Entre Enges et Voëns, peu avant 09h00, un car postal qui transportait de nombreux écoliers s’est mis en travers de la route et est resté coincé entre deux talus. Au final, plus de peur que de mal: il n’y a pas eu de blessés et les jeunes passagers ont pu se rendre à l’école sans mal.

Dans le canton de Lucerne, une camionnette est sortie de la route à Roggliswil et s'est retrouvée sur le toit, dévalant une pente sur 20 mètres, a indiqué la police cantonale. Ses deux occupants s'en tirent sans grosses blessures.

Pompiers sollicités

Image: Twitter

Les pompiers genevois ont connu une fin de nuit agitée. De minuit à 10h30, ils sont intervenus à 71 reprises, dont 57 opérations liées à la neige, selon un porte-parole. Ils ont notamment dû dégager des arbres sur les routes et treuiller des bus des Transports publics genevois bloqués en travers des chaussées. Lors d'une intervention, un sapeur-pompier professionnel a été blessé à une jambe par la chute d'une branche.

Image: Twitter

Le trafic était aussi perturbé en France voisine. En Haute-Savoie et dans l'Ain, des chutes d'arbres sur les voies ou des infrastructures ont conduit à des interruptions de circulation, notamment entre Annemasse et Evian ou Bellegarde et Genève, ont indiqué les CFF et la SNCF. Sur les routes, la neige a perturbé le trafic près d'Annemasse et Genève, alors que les autoroutes A41 et A410 au nord d'Annecy en direction de Genève ont été interdites aux poids lourds.

La neige a causé quelques perturbations minimes à l'aéroport de Genève. La première vague de vols, entre 06h00 et 07h00, a été retardée d'une heure environ, selon l'établissement. Les conditions météorologiques hivernales ont aussi affecté d'autres aéroports. Certains se sont retrouvés dans le brouillard, avec des effets sur la fluidité du trafic aérien.

Twitter enneigé

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont publié des photos du sol couvert de blanc à Genève, Lausanne ou Neuchâtel. Quelques heures plus tôt, SRF Meteo relayait une vidéo montrant des flocons à Soleure, confirmant les prévisions des météorologues. (chl/ats)