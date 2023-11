Les autorités s'attendent à des «débits exceptionnels de l'Arve». (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Risque de crue à Genève: les autorités appellent à la prudence

Les fortes pluies ont fait monter le niveau de l'Arve ces dernières heures, et ce n'est pas encore fini: le pic devrait être atteint vers mercredi matin. La population est appelée à faire preuve d'une «extrême prudence».

Des volumes de pluie importants sont tombés ces dernières heures dans l'ensemble du bassin versant de l'Arve, sur un sol déjà saturé en eau. Ce mardi, le débit de la rivière dépassait déjà 480 m3, soit trois fois le débit moyen du mois de novembre. C'est ce qu'indiquent les autorités genevoises dans un communiqué.

La situation devrait encore empirer. Une remontée des températures en altitude, accompagnée par des précipitations, va accélérer la fonte des neiges entre 1500 et 2500 mètres et, par conséquent, augmenter les débits dans les rivières.

De ce fait, les autorités s'attendent à des «débits exceptionnels de l'Arve» à partir d'aujourd'hui, mardi. Le pic de crue devrait être atteint d'ici mercredi matin.

«Il n'est pas exclu que l'on voie apparaître de l'eau refluant des réseaux d'eaux pluviales sur les voies publiques» Département genevois du Territoire

Prudence

Un dispositif de surveillance et de sécurité a été déployé pour protéger les personnes et les biens, poursuit le communiqué. Afin d'anticiper les risques face à cet événement, des accès et passages riverains ont déjà été sécurisés et sont interdits d'accès. Les campements précaires situés en bord de cours d'eau ont été évacués. D'autres mesures ne sont pas exclues.

Les autorités appellent la population à «faire preuve d'une extrême prudence à proximité des cours d'eau». Elle est priée de respecter les mesures suivantes:

Se tenir à distance des abords directs des cours d'eau;

Respecter la signalétique mise en place et les interdictions d'accès;

Dans les bâtiments exposés à un risque d'inondation, ne pas pénétrer dans les caves et garages souterrains;

Ne pas emprunter les chemins pédestres, sentiers, voies cyclables, passages sous voie et routes inondées ou menacées.

