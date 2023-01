Tant attendue, la neige devrait faire son retour en montagne

Image: sda

Après une longue période de disette, les vertes prairies alpines pourraient bientôt se couvrir d'un manteau blanc. Les météorologues attendent jusqu'à 70 centimètres de neige fraîche au-dessus de 1600 mètres d'altitude dans les prochains jours.

Bien que la neige soit très attendue en de nombreux endroits, MétéoSuisse a émis un avertissement de niveau 2 pour les régions situées au-dessus de 1200 mètres d'altitude de dimanche soir à mardi matin.

Cela correspond à un niveau de danger modéré, c'est-à-dire un risque de verglas sur les routes recouvertes de neige.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie prévoit dimanche une baisse de la limite des chutes de neige jusqu'à 700 mètres d'altitude au cours des deux prochains jours. Du Valais aux Grisons, entre 10 et 40 centimètres de neige fraîche pourraient tomber au-dessus de 1200 mètres et même de 40 à 70 centimètres à partir de 1600 mètres.

Mêmes perspectives du côté de MeteoNews: en Valais et dans certaines parties de l'Oberland bernois, on peut s'attendre à 20 centimètres de neige, voire plus de 50 au-dessus de 1400 mètres, et de 20 à 40 centimètres dans les Alpes centrales et orientales.

Au-dessus d’environ 1800 mètres, plus d’un demi-mètre de neige fraîche peut être attendu jusqu’à mercredi inclus, selon les prévisions actualisées de MeteoNews.

Localement il pourra tomber jusqu’à un mètre de neige fraîche.

La plateforme de prévention des avalanches «White Risk SLF» de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF alerte sur Twitter face à un danger plus important. La neige fraîche tombe sur un manteau de neige ancienne peu favorable, ce qui augmente de manière significative le danger d'avalanche. (chl/ats)