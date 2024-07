Cette mycose agressive se propage dans les barbers suisses

De plus en plus de dermatologues signalent des infections cutanées fongiques chez des patients qui se sont rendus dans un barber shop. Ils conseillent de se faire traiter au plus vite.

Tout commence par des démangeaisons des zones fraîchement rasées. Puis des vésicules se forment dans la peau et on observe une chute de cheveux. En cause? Une infection par le champignon cutané Trichophyton tonsurans, très contagieux.

Les revues médicales spécialisées évoquent cette pathologie depuis plusieurs années. Des dermatologues de Duisbourg en Allemagne ont récemment publié une étude sur la propagation de cette mycose cutanée dans les barber shops. Ils y constatent que la transmission de Trichophyton tonsurans peut avoir lieu par le biais d'ustensiles de coiffure contaminés.

Cette voie infectieuse a été découverte pour la première fois en Afrique mais on l'observe désormais également en Allemagne et en Suisse. Les scientifiques mentionnent également qu'il n'existe actuellement aucun médicament autorisé en Allemagne pour le traitement de cette infection fongique chez les enfants.

Les médias allemands font état depuis plusieurs semaines déjà des infections dues aux «champignons du Barber-Shop». Précisément parce que de nombreux enfants sont également touchés. Les spécialistes parlent déjà d'une situation épidémique, car l'infection se propage rapidement. Dans le Land de Bade-Wurtemberg, le nombre de cas signalés est actuellement quinze fois plus élevé que la normale, selon les autorités.

Et cette nouvelle vague ne déferle pas seulement sur notre voisin allemand, mais aussi en Suisse. Les infections ne sont pas soumises à déclaration obligatoire, raison pour laquelle aucun chiffre n'est disponible. Mais plusieurs dermatologues interrogés dans les villes de Berne, Zurich et Saint-Gall parlent d'une «nette augmentation à long terme» des cas dans notre pays. Parmi eux, on trouve aussi des enfants, car ils se font souvent couper les cheveux dans les mêmes établissements en même temps que les adultes.

Conseil en ligne

L'hôpital universitaire de Zurich n'observe actuellement aucune dégradation concrète de la situation. Mais note tout de même une hausse des infections traitées:

«Le nombre a doublé au cours de la dernière décennie, alors qu'il était faible. Nous n'avons pas observé de flambées aiguës et locales comme en Allemagne. Nous ignorons comment cela va évoluer durant la période estivale» Le docteur Christian Greis

Pour lui, il est clair que «toute personne touchée doit consulter le plus rapidement possible».

«C'est justement sur les parties poilues de la peau que peuvent apparaître des inflammations susceptibles de provoquer une perte de cheveux permanente» Christian Greis

Un traitement médicamenteux rapide est donc très important, précise le spécialiste.

Il souligne qu'il est également possible de se faire conseiller via le service de consultation en ligne de l'hôpital universitaire:

«Ceux qui craignent de se rendre chez le médecin peuvent ainsi discuter directement de leur problème avec des experts et nous pouvons éventuellement procéder à une clarification préalable des traitements possibles chez le dermatologue.» Dr Greis

Contrairement à l'Allemagne, la Suisse autorise les médicaments nécessaires au traitement des enfants.



Un long processus

Des rasoirs, peignes et autres lames sales ou mal désinfectées constituent un risque considérable de propagation du champignon. Celui-ci pénètre alors dans la peau par de minuscules blessures et se répand en quelques jours. Il en résulte une éruption squameuse et piquante ainsi qu'une chute des poils de la zone concernée.

Selon les dermatologues, un traitement précoce est donc primordial. Il faut pour cela procéder à des analyses en laboratoire, qui permettront d'identifier clairement le champignon. Le traitement efficace de la mycose dure plusieurs semaines, selon les experts.

