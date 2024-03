Le double nom de famille pourrait faire son retour

Disparu en 2013, le double nom de famille pourrait être à nouveau possible pour les couples. Le National envisage de le réintroduire.

Plus de «Suisse»

Le projet de la commission des affaires juridiques du Conseil national est plus flexible que dans l'ancien droit. En plus des options existantes, il doit désormais être possible pour les époux et les épouses ou les partenaires enregistrés de décider, indépendamment l’un de l’autre, de porter un double patronyme, avec ou sans trait d'union.

Il serait également possible de donner un double nom aux enfants, que les parents soient mariés ou non. Les enfants pourraient ainsi porter un double nom même si leurs parents ont tous deux conservé leur propre nom de famille.

Le Conseil fédéral soutient ce projet qui «élimine les défauts du droit en vigueur». La révision de loi vise à faire disparaître la pression sociale qui s'exerce sur les femmes pour qu'elles renoncent à leur nom. Dans 90% des cas, la femme prend en effet le nom de son mari. La solution du double nom garantit à la fois le droit à l’autodétermination et l’égalité de traitement.

La droite est opposée au projet. (mbr/ats)