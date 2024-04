Comment font les vignerons pour tenter de sauver leur vigne

Et dans le cas où le gel frappe bel et bien, il est alors impossible de connaître l'étendue des dégâts avant le lendemain matin. Une fois le soleil levé, les vignerons constatent si celui-ci a fait des ravages ou non. Ce n'était heureusement pas le cas lundi matin pour le Fribourgeois et le Valaisan.

Décider d'engager la «lutte» ou non contre le gel, c'est un choix. Fabrice Simonet reconnaît, par exemple, que celle-ci n'est pas dans les habitudes des vignerons de la région du Vully, où les températures sont plus clémentes. «Mais ce n'est pas impossible qu'on doive aussi s'y résoudre dans le futur», estime-t-il.

Pourquoi les grosses chutes de neige sont «de plus en plus rares en Suisse»

Ils n'auraient pas dû tenter de tromper Migros

Tenter de feinter les supermarchés pour économiser un peu d'argent n'est pas nouveau. Mais certaines astuces sont nouvelles et parfois originales, comme le montrent deux cas récents.

Un mardi de novembre dernier, une cliente de 54 ans est entrée dans un magasin Migros du district d'Aarau. Elle s'est rendue au rayon des fruits et légumes et a pesé quelques bananes. Mais apparemment, elle les trouvait trop chères. Comme on a pu le constater plus tard, elle a échangé les bananes pesées contre des bananes plus grosses.