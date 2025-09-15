Amis des beaux jours, vous pouvez être ravis, MétéoSuisse annonce une fin de semaine ensoleillée avec des températures allant jusqu'à 27 degrés à Genève et même 32 degrés à Sion. Est-ce le retour de l'été? Un météorologue nous répond.
Josué Gehring de MétéoSuisse nous explique que, cette semaine, les conditions anticycloniques vont venir chasser les dépressions (le mauvais temps) qui iront vers le Nord.
Ces changements de conditions météo à grande échelle, vont contribuer à une élévation des températures en plaine, comme 27 degrés à Delémont et à Genève ce vendredi.
En effet, selon le météorologue, les températures maximales à la mi-septembre tournent autour des 20 degrés en journée, et en matinée, les normes saisonnières restent à dix ou douze degrés, «cette semaine, nous remarquons que les températures durant les matinées seront aussi plus douces allant jusqu'à 16 degrés à certains endroits», précise l'expert.
Toutefois, le météorologue nous rappelle que ces températures, bien que hors normes, ne constituent pas un record au mois de septembre.
Se balader au bord du Léman à 27 degrés, est-ce bien le retour de l'été? La réponse n'est pas si tranchée. En effet, pour le météorologue, il est important de souligner la caractéristique principale de l'automne, qui est le rallongement des nuits.
«Le refroidissement dû au rallongement des nuits ne permet plus au seul ensoleillement durant la journée d'atteindre des températures vraiment estivales», précise Josué Gehring. A cela s'ajoutent des phénomènes météo associés, comme des passages de perturbations plus fréquentes qu'en été, «cela peut amener plus de vent et des précipitations fréquentes».
Alors, le retour de l'été? Pas vraiment, juste «une douceur hors norme, mais pas exceptionnelle», détaille Josué Gehring. Avis à tous ceux qui veulent profiter de cette météo clémente et des températures élevées, vous avez jusqu'à dimanche car «dès le début de la semaine prochaine, le temps sera plus pluvieux», conclut le météorologue.