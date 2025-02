Migros vend Hotelplan

L'entreprise déjà active en Suisse Dertour reprendra le voyagiste. Hometogo acquiert Interhome, filiale d'Hotelplan. Les discussions viennent d'être finalisées.

Migros a finalisé les discussions concernant la cession d'Hotelplan. Dertour, déjà actif en Suisse via les marques Kuoni et Helvetic Tours, reprend le voyagiste, alors que Hometogo acquiert Interhome, filiale d'Hotelplan, indique mercredi Homeotgo.

Dans le détail, Hotelplan, numéro un helvétique, passe ainsi sous la bannière de l'un de ses deux grands concurrents sur le marché suisse, à savoir Dertour Suisse et Tui. La transaction devrait permettre à Dertour Suisse de se démarquer plus fortement que Tui, indique un communiqué.

De son côté, le fournisseur d'appartements de vacances Hotelplan Interhome est racheté par Hometogo, pour 150 millions de francs. L'entreprise veut intégrer Interhome dans son propre groupe. Le chiffre d'affaires et la rentabilité de Hometogo devraient ainsi s'améliorer «sensiblement». Interhome se présente comme le deuxième plus grand fournisseur de services de location et de gestion de maisons de vacances en Europe. (ag/ats)