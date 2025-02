Des communes vaudoises veulent en finir avec le sac plastique en libre accès chez Coop et Migros. Image: KEYSTONE

Coop et Migros accusés de «souiller» le compost de 9 communes

Les déchets compostables de la Riviera vaudoise regorgent de sacs plastiques. Des municipalités vaudoises n'en peuvent plus et interpellent les grands distributeurs.

Plus de «Suisse»

Destinés à être transformés en compost pour les champs et les jardins, les déchets organiques sont trop souvent souillés par du plastique sur la Riviera vaudoise. Et selon 24 heures, des municipalités ont trouvé le grand responsable: le sachet en libre accès dans les rayons fruits et légumes des magasins.

Désireux de «chasser le problème à la source», les élus de Montreux, Veytaux, Vevey et de La Tour-de-Peilz se sont réunis dans une lettre adressée aux grandes surfaces. Ils n'y demandent rien de moins que le retrait du sac plastique.

Traitement coûteux

En 2024, «plus de 98% des biodéchets collectés en porte-à-porte sur les territoires» de ces communes étaient «considérés comme souillés», explique une municipale de Montreux au journal vaudois.

Présidente du périmètre de gestion des déchets urbains de la Riviera (Gederiviera), elle souligne qu'en plus de gâcher du compost, le traitement de ces rebuts est également très coûteux pour les communes.

Lorsqu'ils sont considérés comme propres, la transformation des déchets organiques est ainsi facturée «130 francs la tonne». Mais la facture «grimpe à 250 francs» lorsqu'ils sont trop souillés.



L'an dernier, le surcoût de ce traitement pour les quatre communes représentait «près de 165 000 francs».



Devant l'échec d'une campagne de sensibilisation auprès des citoyens, les municipalités ont donc directement saisi les grands distributeurs.

Contactés par 24 heures, Migros, Denner et Coop disent comprendre ces préoccupations. Mais un abandon du sac plastique en libre accès dans les rayons ne semble toutefois pas à l'ordre du jour. (jzs)