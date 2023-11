Migros va mal: des milliers d'emplois sont menacés

«Tout le monde est sur la braise»: le géant orange va-t-il bientôt procéder à d'importantes suppressions d'emplois? Ces craintes circulent de plus en plus et le nouveau patron de Migros, Mario Irminger, ne les réfute pas.

Benjamin Weinmann et Florence Vuichard / ch media

L'avenir de Migros s'annonce compliqué. Entre l'externalisation des marchés spécialisés, l'externalisation des activités de supermarché, et l'arrivée de nouveaux patrons, il y a eu beaucoup de changement ces derniers mois. Mais cela ne s'arrête pas là: le géant orange veut encore gagner en efficacité pour reconquérir les parts de marché qu'il a perdues ces dernières années.

Les employés de Migros s'attendent donc depuis longtemps à d'importantes suppressions d'emplois. «Actuellement, tout le monde est sur la braise», explique un connaisseur de l'entreprise. Un article d'Inside Paradeplatz ajoute à la nervosité. Le célèbre portail économique a écrit mercredi:

«Migros va licencier: des milliers d'emplois en danger»

Selon ce journal, Migros serait même sur le point de procéder à la plus grande suppression d'emplois de son histoire.

Pas de démantèlement avant Noël

Il est très probable que Migros, le plus grand employeur privé du pays avec environ 100 000 collaborateurs, supprime effectivement des emplois dans un avenir proche. Interrogé par CH Media (dont watson fait partie), le porte-parole de Migros, Marcel Schlatter, l'a confirmé: il faut «partir du principe qu'il y aura probablement des suppressions de postes dans certains domaines». Toutefois, «l'organisation cible» de la nouvelle société Migros Supermarché SA n'est pas encore définie. Et le porte-parole d'ajouter:

«Il n'y a pas d'objectif général de réduction des effectifs»

Un initié confie: «Il est clair comme de l'eau de roche qu'un démantèlement aura lieu». Il ne s'y attend toutefois qu'en début d'année, après Noël. Selon cette source, le patron de la Migros aurait sensibilisé ses cadres aux bouleversements à venir dans le cadre d'une information interne il y a quelques jours.

La nomination du chef provoque des remous

Une réforme de l'industrie Migros s'impose. Celle-ci doit être économiquement rentable, souligne le porte-parole. Il y aura aussi des «remous» dans les marchés spécialisés, affirme notre source. Ceux-ci ont été transférés en 2020 à une société anonyme indépendante, qui connaît toutefois de grosses difficultés. La transformation est loin d'être terminée, mais son chef, Patrik Pörtig, a été récemment promu à la tête de Migros Zurich, ce qui provoque de gros froncements de sourcils en interne.

Au niveau des marchés spécialisés, il est déjà clair que les magasins M-Electronics seront progressivement fermés et que l'assortiment sera intégré dans les supermarchés sur des surfaces plus petites. En revanche, l'avenir des magasins de sport et d'ameublement, SportX et Micasa, est encore en suspens. Les décisions ne devraient être prises qu'en 2024.

Rien qu'au siège du géant orange, la Fédération des coopératives Migros que dirige Irminger, 300 à 400 postes pourraient facilement être supprimés, affirme un connaisseur de Migros. Avant d'ajouter:

«Mais le levier vraiment important se trouve dans les coopératives, qui restent responsables de l'exploitation opérationnelle des magasins»

Un autre initié croit savoir que Migros communiquera lundi prochain en interne sur d'autres mesures importantes. Le communcant le nie: la réunion qui aura lieu lundi n'est qu'une «des réunions d'information régulières sur Migros Supermarché SA». «Une suppression d'emploi n'y est pas à l'ordre du jour», rassure-t-il.

Plus de clarté en en 2024

La séance d'information de lundi fera suite à l'assemblée des délégués qui aura lieu samedi à Zurich. Lors de celle-ci, les délégués voteront notamment sur la réduction de la taille du conseil d'administration de Migros. Ce sera la deuxième fois qu'ils votent à ce sujet, car ils avaient rejeté le projet de la direction de Migros lors d'une première tentative de réduction.

D'autres points importants sont à l'ordre du jour: notamment le cadre contractuel pour la création de la nouvelle société anonyme de supermarchés ainsi que – suite à la dernière réforme de l'AVS – l'augmentation de l'âge de la retraite des collaboratrices Migros de 64 à 65 ans. Pour cela aussi, une modification des statuts est nécessaire.

Et que fait Mario Irminger? Il ne rassure pas ses employés. Dans une interview au Blick, également publiée mercredi, il avance:

«Comme nous éliminons les doublons, ce qui doit conduire à des gains d'efficacité, je ne peux pas exclure une réduction du personnel»

Selon cet interview, on saura l'année prochaine combien d'emplois seront supprimés.

Mario Irminger, le patron de la Migros depuis février 2023.

«Nous sommes en partie inefficaces»

«Au niveau des supermarchés, nous perdons des parts de marché substantielles depuis plus d'une décennie, alors que Denner, par exemple, a pu nettement mieux profiter de la croissance de la population durant cette période», explique celui qui était le patron de Denner avant de prendre la direction de l'entité globale.

«Nous sommes en partie inefficaces et ne pouvons pas toujours offrir à notre clientèle le meilleur rapport qualité-prix»

Le patron ajoute que ses concurrents Coop, Aldi et Lidl font aussi peser une menace. Et à propos des entreprises industrielles Migros, il affirme clairement: «Si nous réorganisons maintenant l'industrie, nous devons aussi nous séparer d'activités qui se sont développées de manière sauvage».

Irminger souligne également que le détaillant a manqué l'occasion de renouveler le réseau de magasins dans certaines régions et de poursuivre l'expansion avec des formats de magasins plus petits qui répondent aujourd'hui aux souhaits des clients. De grands changements sont donc à venir, même s'il souligne que 1700 postes sont actuellement vacants dans l'ensemble du groupe Migros.

«Nous manquons de personnel qualifié en Suisse, et nous courons d'un bon pas vers une pénurie de main-d'œuvre»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci