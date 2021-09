Les travaux du second tunnel routier du Gothard ont commencé

Le trafic au tunnel Gothard a retrouvé des dimensions d'avant-Covid

Les automobilistes en route vers le Tessin ont dû s'armer de patience ce week-end: avec 14 kilomètres de bouchons en direction du sud, le trafic au tunnel Gothard a retrouvé des dimensions d'avant la pandémie.

Lundi à la mi-journée, la police cantonale tessinoise annonçait 10 km de bouchons entre Quinto et Airolo et une surcharge de trafic en Léventine. Raison pour laquelle elle recommandait de passer par la route du San Bernardino. Selon le TCS, il fallait compter avec une attente de deux heures entre Faido et Airolo.

Vers 11h30, le tunnel a dû être fermé dans les deux sens durant une heure et demie en raison d'un début d'incendie. Une voiture a pris feu sur territoire tessinois et émettait de la …