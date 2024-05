Voici les baskets préférées des Suisses

Objet d'un véritable culte, les baskets se déclinent en de nombreuses formes et couleurs. Malgré ce vaste choix, les Suisses semblent privilégier nettement une marque.

Nike, Vans, Adidas ou Converse? Lorsqu'il s'agit de s'acheter une nouvelle paire de baskets, on a l'embarras du choix. Et pourtant, une marque semble s'imposer nettement sur les autres en Suisse, du moins si l'on en croit Galaxus. Il s'agit de New Balance, qui totalise 26% des ventes de sneakers du populaire site de commerce en ligne au premier trimestre 2024.

Le succès des chaussures arborant le célèbre N sur le côté n'est pas une nouveauté. La marque trône au sommet du classement des baskets les plus vendues par Galaxus depuis 2019. A une exception près: en 2022, New Balance a dû céder la première place du podium à Veja, jeune marque française proposant des sneakers présentés comme durables et respectueux de l'environnement. Un engagement qui semble plaire aux consommateurs:

«Veja convainc par sa stratégie de durabilité, surtout par rapport à ses concurrents chez qui cette notion n’est pas encore arrivée» Lina Friedrich, Galaxus

La croissance de Veja a été fulgurante: encore cinquième du classement en 2019, avec 7% du total, elle atteint le podium l'année suivante, qu'elle n'a plus jamais quittée. Elle totalise désormais 17% de toutes les baskets vendues actuellement par Galaxus.

En revanche, Nike a suivi la tendance opposée: de 19% des ventes en 2019, elle est tombée à 7% au premier trimestre 2024. Son modèle iconique Air Force 1 se classe tout de même à la cinquième place du classement des modèles les plus populaires. On retrouve dans la liste d'autres chaussures classiques, telles que les Vans Old Skool, les Converse All Star et les Superga 2750.

Veja est représentée par trois modèles dans la liste des best-sellers, alors que la chaussure The Roger Advantage, fabriquée par On, s’est également hissée parmi les dix premières. Absent du top dix des marques jusqu'à 2021, le brand helvétique représente actuellement 4% des ventes.

Concernant les couleurs, les Suisses se révèlent très peu créatifs. Un tiers des modèles achetés en 2023 étaient blancs, un autre tiers, noirs. Les chaussures bleues et grises représentaient, respectivement, 12 et 10% des ventes. Le part de baskets jaunes ou rouges n'était que de 1%. (asi)