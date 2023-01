Le djihadiste de Morges écope d'une lourde peine de prison

L'auteur de l'assassinat à caractère djihadiste à Morges, en septembre 2020, écope de 20 ans de réclusion. Il s'agit de la peine maximale pour ce genre de crime.

Au Tribunal pénal fédéral (TPF), à Bellinzone, la lecture du jugement dans le cadre du meurtre perpétré à Morges (VD) en septembre 2020 a débuté. L'auteur, un double national turco-suisse, a été condamné à 20 ans de prison.

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé la peine maximale, 20 ans, contre l'auteur du meurtre. La sanction est assortie d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.

La famille de la vicitme a fait le chemin depuis le Portugal

L'accusé répond de meurtre et assassinat, lésions corporelles, tentatives d'incendie et d'explosion, menaces et propagande en faveur de l'Etat islamique.

Il est apparu dans la même attitude prostrée qu'en décembre. Les parents de la victime sont venus tout exprès du Portugal.

(ats/acu)