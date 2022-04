Tessin: les agriculteurs manifestent avec des moutons tués par des loups

Loup au Tessin: les paysans manifestent avec des moutons morts

Les agriculteurs tessinois en ont marre. Ils demandent au gouvernement de prendre des mesures contre le grand prédateur après une attaque supposée.

Image: sda

Des paysans ont déposé, mardi, plusieurs moutons morts devant le bâtiment du gouvernement à Bellinzone, en signe de protestation. L'action a été menée suite à une attaque de moutons survenue au nord de Locarno, dont l'origine n'a toutefois pas encore été déterminée.

L'action menée par les paysans sur la Piazza Governo a été organisée après l'attaque de plusieurs moutons, survenue très tôt, mardi matin, dans le district de Vallemaggia, au nord de Locarno.

Image: sda

Supposant qu'un loup en est à l'origine, les agriculteurs demandent des mesures plus efficaces contre ces attaques, rapportent les médias en ligne tessinois. Si la responsable de l'Office tessinois de la chasse et de la pêche confirme la mort d'une dizaine d'animaux, elle précise qu'il n'est pas certain qu'un loup en soit à l'origine.

Des attaques confirmées

Fin mars, plusieurs moutons avaient déjà été tués dans la vallée de Rovana. Mi-avril, un loup avait tué 13 animaux dans le sud du Tessin, près de Novazzano.

Autre attaque récente: une jeune louve a tué un agneau à Elm, dans le canton de Glaris, dans la nuit de dimanche à lundi. Equipée d'un émetteur, le prédateur avait précédemment parcouru les cantons d'Uri et de Schwyz. (sda/ats)