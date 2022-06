Il y a pile un an, le village de Cressier vivait l'apocalypse

L'artiste a publié son travail symboliquement ce mercredi 22 juin 2022, date anniversaire de la catastrophe, sur le site web cressier-avant-apres.ch. Le rendu est spectaculaire et rend hommage à toutes les personnes qui ont contribué à redonner à Cressier son charme avant l'apocalypse. (yog)

Le désastre a aussi inspiré le photographe Alexandre Witschi , habitant du village. Il a d'abord immortalisé plusieurs lieux du village sous les décombres, avant de prendre quelques mois plus tard des clichés des mêmes endroits remis en état.

Si celle-ci a forcément laissé des cicatrices sur les murs du village et dans les esprits de ses habitants, elle a amené un nouvel élan de solidarité à Cressier. Il a été concrétisé par l a création d'une association , au nom explicite de «CressierSolidaire», qui a un objectif précis: rassembler les habitants un jour par année pour la réalisation d'un projet commun. «Il s’agirait de travailler bénévolement, de créer quelque chose et surtout de passer un moment ensemble» , explique la Cressiacoise Charlène Persoz à Arc Info.

Et ils ont mis longtemps à être réparés. Vivie Biundo-Bertola n'a pu retrouver sa maison et son salon de coiffure qu'en mars, neuf mois après la catastrophe.

Les dégâts causés par cette météo apocalyptique durant une dizaine de jours ont été évalués entre 25 et 30 millions de francs pour tout le canton de Neuchâtel .

«On a vu l’eau arriver, c’était impressionnant. Elle a vite rempli les caves et sa puissance a cassé les portes. On est allés au premier étage. Les secours sont venus nous évacuer en bateau»

Les images des maisons et des rues ensevelies sous l'eau et les gravats ont choqué tout le pays. La violence de la catastrophe avait créé de la panique chez les victimes, comme s'en souvient Vivie Biundo-Bertola:

«Les soirs d’orage, je suis un peu stressée, alors que je ne suis pas de nature soucieuse.» La vie de Vivie Biundo-Bertola, qui témoigne dans Arc Info, a été bouleversée le mardi 22 juin 2021. Comme celle de nombreux habitants de Cressier. Ce jour-là, le village neuchâtelois de 1900 âmes était meurtri par les inondations causées par les intempéries et la terrible crue du ruisseau local, le Ruhaut.

Il y a pile un an, le village de Cressier vivait l'apocalypse

Les images du village neuchâtelois enseveli sous l'eau et les gravats le 22 juin 2021 ont choqué. Aucune personne n'avait été blessée dans ces inondations, mais les dégâts matériels ont été colossaux. Une catastrophe qui a changé les habitants.

Le village neuchâtelois de Cressier (NE) vivait des scènes apocalyptiques le 22 juin 2021. En cause: la crue démentielle du Ruhaut, qui a entraîné des inondations et des éboulements.

Le village neuchâtelois de Cressier (NE) vivait des scènes apocalyptiques le 22 juin 2021. En cause: la crue démentielle du Ruhaut, qui a entraîné des inondations et des éboulements.

