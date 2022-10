Agression: deux individus mettent le feu à une Neuchâteloise

Jeudi soir, une femme a été grièvement brûlée à Areuse. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver ses assaillants.

Jeudi 20 octobre 2022, vers 20h50, un inconnu s’est présenté à la porte d’un appartement occupé par une femme devant un immeuble locatif, dans le quartier des Pinceleuses, à Areuse, dans le canton de Neuchâtel.

Cet homme, sous un prétexte fallacieux, explique la police neuchâteloise, a pu faire sortir la victime de l’immeuble. Arrivée à l’extérieur, une deuxième personne a aspergé la femme de 48 ans, probablement au moyen d’un produit inflammable.

Grièvement brûlée, la victime a été prise en charge par le Smur et des ambulanciers, puis héliportée dans un hôpital universitaire romand.

Cette affaire a nécessité l’intervention de quatre patrouilles de gendarmerie, de la police judiciaire et du service forensique. Le DPS de Neuchâtelest intervenu avec quatrorze pompiers et quatre véhicules, une ambulance et un équipage du SMUR. Deux conseillers techniques chimiques se sont également rendus sur les lieux.

Une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de service. L'enquête est en cours et la police recherche des témoins du drame. 👇

Appel à témoins Toute personne ayant des informations au sujet de cette affaire, notamment en relation avec la présence inhabituelle d’au moins deux individus dans le quartier des Pinceleuses à Areuse, ces derniers jours, est priée de prendre contact sans délai avec la police judiciaire au 032/889 9000.

