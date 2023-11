NE: Les pharmacies seront formées dans la lutte contre les violences domestiques

Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la violence domestique, le canton de Neuchâtel lance une formation destinée au personnel des pharmacies.

Ce dernier, qui bénéficie d'un lien de confiance, est souvent en première ligne pour détecter des signes de violence domestique.

«Après un vif succès dans les cantons de Vaud et de Genève, cette formation en ligne permettra au personnel des 57 pharmacies neuchâteloises d'acquérir les compétences nécessaires pour identifier les victimes potentielles, offrir un soutien initial et diriger les personnes vers les ressources appropriées.» Le canton

«Les pharmacies jouent un rôle vital en tant que point de contact avec le public», a précisé le canton. Elles sont des endroits où les gens se rendent sans rendez-vous pour obtenir des soins, des conseils et des médicaments. Le personnel peut jouer un rôle-clé pour orienter les victimes vers les prestations d’aide.

La formation en ligne a été développée par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud et la pharmacienne cantonale vaudoise. Elle a été adaptée au canton de Neuchâtel par l’office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE), en collaboration avec la pharmacienne cantonale et l’Ordre neuchâtelois des pharmaciens.

Cette formation sera financée par l’OPFE, donc gratuite pour les bénéficiaires, entre les dates symboliques du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard femmes, et du 8 mars, Journée internationale des femmes. Cette formation certifiante est reconnue par Pharmasuisse. (chl/ats)