Plus tôt, la circulation avait été interrompue entre Les Geneveys-sur-Coffrane et La Chaux-de-Fonds, en raison d'un obstacle sur les voies. Tous les trains avaient été supprimés. (ats/sia)

Les trains entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel circulent à nouveau selon l'horaire normal à partir de 08h10, précisent mardi matin les CFF .

Trafic ferroviaire rétabli entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

