beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes est fermé: bouchons à Neuchâtel

L&#039; entree du tunnel de la Vue-des-Alpes, cote Neuchatel, photographiee ce mardi 21 avril 2009 a Fontainemelon, Neuchatel. Le tunnel de la Vue-des-Alpes ne repond plus aux exigences techniques act ...
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes est fermé (image d'archives).Image: KEYSTONE

Panne dans un tunnel: cette autoroute romande est fermée

Suite à une défaillance technique, le tunnel sous la Vue-des-Alpes n'a pas rouvert ce mardi matin. L'autoroute A20 est fermée entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
10.03.2026, 08:0610.03.2026, 08:10

Les automobilistes neuchâtelois doivent s'attendre à des perturbations ce mardi matin.

Comme le rapporte RTN, le tunnel sous la Vue-des-Alpes a été fermé lundi soir pour procéder à des travaux électromécaniques, avec une réouverture prévue ce mardi à 5 heures. Mais en raison d'une défaillance technique, cette dernière n'a pas pu avoir lieu.

Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse

La très fréquentée galerie neuchâteloise reste dès lors fermée, relate la radio, tout comme l'autoroute A20 entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond dans les deux sens. Et ce jusqu'à nouvel ordre.

Sur son site, le TCS signale une surcharge de trafic et des embouteillages au niveau de l'échangeur de Neuchâtel-Vauseyon en direction de La Chaux-de-Fonds. Une déviation est en place par le Col de La-Vue-des-Alpes. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Il coince sa voiture entre deux murs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La plupart des Suisses «paient probablement trop cher» leur assurance auto
Les primes d'assurance auto flambent en 2026 en Suisse, mais la plupart des automobilistes ne réagissent pas. Pourtant, changer d'assureur peut rapporter plusieurs centaines de francs par an.
Mauvaise nouvelle pour les automobilistes suisses : 45% d'entre eux ont vu leur prime augmenter cette année. Pour plus d'un tiers de ces personnes, la hausse dépasse les 100 francs par rapport à 2025, d'après les données de Comparis.
L’article