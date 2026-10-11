Une affiche des Jeunes POP Suisse montrant le visage de Brigitte Leitenberg. Image: montage watson

Une élue juive romande ciblée par des affiches près d'une synagogue

Les Jeunes POP Suisse ont placardé à La Chaux-de-Fonds des affiches s'en prenant à Brigitte Leitenberg, élue vert'libérale. Les militants d'extrême gauche lui reprochent certaines déclarations. Le président de la ville, un POP, dénonce cet affichage.

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Des affiches dans les parages de la synagogue, d’autres à proximité du domicile de la personne visée: députée vert’libérale au Grand Conseil neuchâtelois et conseillère générale au législatif de La Chaux-de-Fonds, Brigitte Leitenberg est la cible d’une campagne d’affichage de la part des Jeunes POP Suisse.

Les affiches ont été placardées ce week-end. Les Jeunes POP Suisse, qui ont leur QG à La Chaux-de-Fonds, rendent eux-mêmes compte de leur action, ce dimanche après-midi, dans des «stories» Facebook. Ces militants d’extrême gauche appellent à la «démission» de Brigitte Leitenberg, qualifiée en lettres capitales sur les affiches de «négationniste, méga sioniste».

L'un des visuels des Jeunes POP Suisse Ces affiches ont été placardées près de l'Ecole d'art, sur un panneau situé à une cinquantaine de mètres de la synagogue. image: capture

L’apparition de ces affiches, «onze aux abords la synagogue, six près de chez moi», rapporte Brigitte Leitenberg, jointe par watson, suivent de quelques jours la publication sur le site de Blick d’un article rédigé à l’occasion de 7-Octobre. Intitulé «3 ans après, la communauté juive est divisée et insécurisée», l’article cite, entre autres, des propos confiés par Brigitte Leitenberg au média romand.

L'une des affiches des Jeunes POP Suisse reprend ce passage de Blick: «Brigitte Leitenberg convoque les mots de "barbarie", "sauvagerie", "massacres", elle rejette en revanche le terme de "génocide" pour les Palestiniens.»

Ces citations figurent sur l’une des affiches des Jeunes POP Suisse, avec d’autres propos sur la migration, qui, selon ces militants, rendraient compte d’une vision «raciste» et «islamophobe » de l’élue vert’libérale. Qui réagit:

«Ce n’est pas la première fois que je fais l’objet de tentatives d’intimidation en raison de mon soutien à l’existence de l’Etat d’Israël. Une partie de ma famille vit là-bas» Brigitte Leitenberg, à watson

Figure de la communauté juive chaux-de-fonnière, Brigitte Leitenberg s’était opposée, en 2025, à l’attribution par sa ville de la citoyenneté d’honneur à l’ex-commissaire générale de l’UNRWA (l’organisme onusien d’aide aux réfugiés palestiniens), le Neuchâtelois Philippe Lazzarini. Une plainte avait été déposée contre elle, après qu'elle eut été accusée de propos diffamatoires, dont elle s'était excusée. A la suite d'une séance de conciliation en justice, la plainte avait été retirée.

Brigitte Leitenberg ajoute qu'«avant le 7-Octobre, ma confession juive, que je n'ai jamais cachée, n'avait pour autant jamais été mise en avant dans tous mes engagements, aussi bien associatifs, sportifs, culturels et en faveur de la cohésion sociale».

Dépôt de plainte

Suite à la campagne d’affichage des Jeunes POP Suisse la visant ce week-end, Brigitte Leitenberg va «déposer plainte», indique-t-elle à watson.

«Je ne l’ai jamais fait jusqu’ici, mais ces affiches, non seulement, me mettent moi et ma famille en danger, mais leur but est clairement de faire taire tout avis différent de ceux de l'extrême gauche ou d'autres extrémistes» Brigitte Leitenberg

Jointe par watson, la coprésidente des Jeunes POP Suisse, Inès Marthaler, défend la démarche de l'affichage, qu'elle juge «légitime».

«Ce n'est pas la confession que nous visons dans ces affiches, mais des déclarations. Celles faites par Madame Leitenberg entre autres dans Blick. Elles sont pour nous indéfendables et moralement condamnables. Il est important de tenir pour responsables de leurs propos les personnes publiques. C'est ce que nous faisons avec ces affiches. L'enjeu, le génocide à Gaza, dépasse le simple désaccord politique.» Inès Marthaler, coprésidente des Jeunes POP Suisse

Le président (POP) de La Chaux-de-Fonds «condamne»

Joint par watson, le président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds (équivalent de maire), Théo Bregnard, lui-même POP, réagit aux affiches des Jeunes POP:

«Je condamne cet affichage dirigé contre Madame Leitenberg. Quoi qu’on pense des idées défendues et des propos tenus par chacun, c’est un procédé stigmatisant. Je ne partage absolument pas le point de vue de Madame Leitenberg sur la situation à Gaza et en Israël, mais les désaccords doivent toujours donner lieu au débat, pas à la stigmatisation.» Théo Bregnard, président (maire) de La Chaux-de-Fonds

Sur place, nous avons pu constater que les affiches ciblant Brigitte Leitenberg avait été retirées.

Lors de la manifestation pro-palestinienne de Lausanne👇 Des policiers pris pour cible à Lausanne

Ce n'est pas la première fois que les Jeunes POP désignent à la population des personnalités politiques par voie d'affiches. En septembre 2025, la branche vaudoise de ce groupement d'extrême gauche avait appelé à la démission de la conseillère d'Etat Valérie Dittli en recourant à ce même procédé. Le code couleur, le rouge, le noir et le blanc, pouvant rappeler celui des années de plomb.