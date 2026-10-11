Une élue juive romande ciblée par des affiches près d'une synagogue
Des affiches dans les parages de la synagogue, d’autres à proximité du domicile de la personne visée: députée vert’libérale au Grand Conseil neuchâtelois et conseillère générale au législatif de La Chaux-de-Fonds, Brigitte Leitenberg est la cible d’une campagne d’affichage de la part des Jeunes POP Suisse.
Les affiches ont été placardées ce week-end. Les Jeunes POP Suisse, qui ont leur QG à La Chaux-de-Fonds, rendent eux-mêmes compte de leur action, ce dimanche après-midi, dans des «stories» Facebook. Ces militants d’extrême gauche appellent à la «démission» de Brigitte Leitenberg, qualifiée en lettres capitales sur les affiches de «négationniste, méga sioniste».
L'un des visuels des Jeunes POP Suisse
L’apparition de ces affiches, «onze aux abords la synagogue, six près de chez moi», rapporte Brigitte Leitenberg, jointe par watson, suivent de quelques jours la publication sur le site de Blick d’un article rédigé à l’occasion de 7-Octobre. Intitulé «3 ans après, la communauté juive est divisée et insécurisée», l’article cite, entre autres, des propos confiés par Brigitte Leitenberg au média romand.
L'une des affiches des Jeunes POP Suisse reprend ce passage de Blick: «Brigitte Leitenberg convoque les mots de "barbarie", "sauvagerie", "massacres", elle rejette en revanche le terme de "génocide" pour les Palestiniens.»
Ces citations figurent sur l’une des affiches des Jeunes POP Suisse, avec d’autres propos sur la migration, qui, selon ces militants, rendraient compte d’une vision «raciste» et «islamophobe » de l’élue vert’libérale. Qui réagit:
Figure de la communauté juive chaux-de-fonnière, Brigitte Leitenberg s’était opposée, en 2025, à l’attribution par sa ville de la citoyenneté d’honneur à l’ex-commissaire générale de l’UNRWA (l’organisme onusien d’aide aux réfugiés palestiniens), le Neuchâtelois Philippe Lazzarini. Une plainte avait été déposée contre elle, après qu'elle eut été accusée de propos diffamatoires, dont elle s'était excusée. A la suite d'une séance de conciliation en justice, la plainte avait été retirée.
Brigitte Leitenberg ajoute qu'«avant le 7-Octobre, ma confession juive, que je n'ai jamais cachée, n'avait pour autant jamais été mise en avant dans tous mes engagements, aussi bien associatifs, sportifs, culturels et en faveur de la cohésion sociale».
Dépôt de plainte
Suite à la campagne d’affichage des Jeunes POP Suisse la visant ce week-end, Brigitte Leitenberg va «déposer plainte», indique-t-elle à watson.
Jointe par watson, la coprésidente des Jeunes POP Suisse, Inès Marthaler, défend la démarche de l'affichage, qu'elle juge «légitime».
Le président (POP) de La Chaux-de-Fonds «condamne»
Joint par watson, le président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds (équivalent de maire), Théo Bregnard, lui-même POP, réagit aux affiches des Jeunes POP:
Sur place, nous avons pu constater que les affiches ciblant Brigitte Leitenberg avait été retirées.
Ce n'est pas la première fois que les Jeunes POP désignent à la population des personnalités politiques par voie d'affiches. En septembre 2025, la branche vaudoise de ce groupement d'extrême gauche avait appelé à la démission de la conseillère d'Etat Valérie Dittli en recourant à ce même procédé. Le code couleur, le rouge, le noir et le blanc, pouvant rappeler celui des années de plomb.