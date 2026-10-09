Image: Lidl / Imago, montage watson

Attention à cette soupe et ces pâtes Lidl vendues en Suisse

Lidl Suisse rappelle la Soupe de chalet et les Macaronis de chalet vendus dans douze filiales. La température de réfrigération a été dépassée par endroits. Les produits ne doivent pas être consommés.

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Lidl Suisse a annoncé, ce vendredi 9 octobre, le rappel public de deux produits: la Soupe de chalet et les Macaronis de chalet, tous deux munis de la date limite de consommation du 25 octobre 2026.

La raison de ce rappel tient au fait que la température de réfrigération aurait été, par endroits, dépassée, indique le communiqué. En conséquence, une possible détérioration prématurée de la marchandise est possible. Les produits ne doivent donc pas être consommés.

Douze filiales concernées

La clientèle est priée de ne pas consommer ces articles, vendus dans douze filiales:

Payerne

Noville

Bulle

Reconvillier

Martigny

Genève

Matran

Aigle

Romont

Bützberg (BE)

Gwatt (BE)

Spiez (BE)

Pour les clients, le prix d’achat peut être remboursé, même sans présentation du ticket de caisse. Seuls les produits portant la date limite prémentionnée sont visés, les autres articles du détaillant ne sont pas concernés, est-il précisé.

Lidl Suisse invite également sa clientèle à transmettre l’information aux personnes susceptibles d’être touchées. (ysc)