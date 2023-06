On sait enfin quand cette marque américaine culte débarque à Lausanne

La chaîne de donuts de Caroline du Nord, Krispy Kreme, fondée en 1937, va faire son entrée cet été à Lausanne le 12 juillet. Avec elle, 150 emplois devraient être créés.

Benjamin Weinmann / ch media

Les Américaines et les Américains le savent: lorsque le panneau «Hot Now» s'allume en rouge, les donuts de Krispy Kreme viennent d'être fraîchement préparés et, à la première bouchée, ils sont encore chauds. La chaîne fondée en 1937 en Caroline du Nord est devenue culte aux Etats-Unis et a mis le turbo de l'expansion ces dernières années. Présente dans plus de 30 pays, elle débarque enfin en Suisse.

C'est la nouvelle Glazed Holding Company, dont le siège est à Genève, qui est à l'origine de cette initiative. Elle s'est assuré les droits de franchise. L'ouverture de la première filiale est prévue le 12 juillet à Lausanne.

C'est chaud... Image: instagram

Comme un théâtre

La première boutique suisse sera située au centre de Lausanne, à la rue Pichard, à proximité d'un restaurant McDonald's et d'une filiale Starbucks. Ces deux chaînes sont des concurrents directs avec les cafés et les biscuits sucrés de Krispy Kreme. Selon les indications des franchisés suisses, le magasin Krispy Kreme disposera également de ce que l'on appelle un «Hot Light Theater» qui permettra aux clients d'observer l'ensemble du processus de fabrication, y compris le nappage des donuts avec d'énormes quantités de glaçage.

instagram

Selon Nicolas Duleroy, le patron de la franchise suisse, Lausanne sera même le premier établissement de Krispy Kreme en Europe continentale. Starbucks avait également choisi la Suisse pour cela en 2001 avec son café au centre de Zurich.

Nouvelle cible: le commerce de détail

Duleroy annonce que d'autres boutiques Krispy Kreme suivront en Suisse romande. De plus, les donuts devraient également pouvoir être commandés en ligne et disponibles «dans d'autres points de vente». Ils devraient ainsi lorgner sur les rayons du commerce de détail suisse.

Une expansion dans le reste de la Suisse serait ensuite également envisagée avec la création de 150 emplois au total. Duleroy a travaillé auparavant pour des sociétés de capital-investissement et des sociétés immobilières, ainsi que pour le service de livraison de repas Deliveroo.

Outre McDonald's, Starbucks et les boulangeries, l'expansion en Suisse devrait surtout attirer l'attention de son rival américain Dunkin' Donuts. Celui-ci est déjà présent dans notre pays depuis quelques années et compte, selon les indications de son site Internet, 21 filiales. De plus, les donuts de chez Dunkin' Donuts sont également disponibles dans les magasins Coop. Le retard d'expansion est, toutefois, considérable au niveau international également. En effet, Dunkin' Donuts compte près de 13 000 points de vente, soit presque dix fois plus que Krispy Kreme.

Traduit et adapté par Nicolas Varin