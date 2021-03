Suisse

Fukushima a précipité la sortie du nucléaire suisse

Doris Leuthard a fait de petites confidences au Temps sur la stratégie nucléaire de la Suisse.

La Suisse a décidé de sortir du nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima, survenue il y a dix ans. Revenant sur la décision, la ministre de l'énergie de l'époque, Doris Leuthard, relève le rôle joué par la majorité féminine du Conseil fédéral.

Elle confie, dans Le Temps, n'avoir pas tout de suite réalisé qu'il s'agissait d'une catastrophe majeure. «Ma première réaction a été de dire: cela se passe très loin de chez nous, au Japon, dans un pays qui fait face avec sérieux et professionnalisme à des événements de ce genre», se rappelle-t-elle. Ce n'est que le lendemain qu'elle a compris que c'était «vraiment grave et que nous devions nous préparer à agir».

Le Conseil fédéral a pris sa première mesure le 14 mars: un moratoire sur les nouveaux projets nucléaires. Doris Leuthard précise qu'il a fallu prendre cette décision rapidement, car, à l'époque, il était prévu de remplacer les trois plus anciennes centrales par des nouvelles. Et d'ajouter qu'en tant qu'Argovienne, canton qui abrite des centrales, sa position «n'était pas facile» et qu'elle n'a «pas très bien dormi pendant deux nuits». (ats)

