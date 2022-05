L'enquête menée révèle en effet que l'une des procédures en cours concerne un ancien secrétaire communal saint-gallois. Il est accusé de pornographie et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Un acte d'accusation qui «recense plus de 25 victimes présumées que l'homme aurait contactées pour la plupart par le biais de la messagerie Kik», explique l'enquête. Il comparaitra devant la justice en août prochain.

«A Anne, 12 ans, il a envoyé des photos d’un pénis en érection avant de proposer 800 francs pour un week-end avec elle.» Une enquête des journaux de Tamedia dévoile plusieurs affaires judiciaires qui concernent des hommes suisses. Des utilisateurs qui profitent des failles d'une messagerie qui s'appelle Kik. Manifestement idéale pour draguer et abuser d'ados et de jeunes adultes.

Pas de matériel de guerre suisse en Ukraine: le paradoxe de la neutralité

La neutralité armée implique que la Suisse dispose de sa propre industrie d'armement. L'interdiction de livrer des armes contenant des composants suisses remet en question ce système. La ministre de la Défense Viola Amherd s'est exprimée sur cette contradiction.

L'interprétation de la neutralité de la Suisse anime les débats. Au niveau national, les présidents du PLR et du Centre critiquent fortement la situation. Au niveau international, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré dimanche à Davos: «Si l'on refuse de livrer des armes, on ne fait plus la différence entre l'agresseur et l'agressé. Une loi qui est quasiment aveugle à la Russie et à l'Ukraine est une loi qui ne comprend plus la réalité.» Le président letton, Egils Levits, a lui aussi déclaré: