Ce policier romand met en garde contre une arnaque courante à Paléo

Voici les deux arnaques les plus courantes:

Le Paléo festival a débuté. Les Romands cherchent désespérément à obtenir un sésame pour accéder à la plaine de l'Asse. Problème, les 1500 billets supplémentaires quotidiens prévus par l'équipe du Festival ne suffisent pas pour contenter tout le monde, et certains ignorent qu'on peut en acquérir en ligne à 9 heures du matin (file d'attente virtuelle à 8 heures 45).

Vous voulez acheter un billet pour le Paléo à un inconnu? Le policier le plus connecté du canton de Vaud a des conseils pour vous.

