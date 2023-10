Appel à une manif propalestinienne samedi à Genève

Un rassemblement propalestinien doit avoir lieu à Genève samedi 14 octobre, à l'appel de militants «anti-impérialistes».

La section genevoise du collectif «anti-impérialiste» Secours rouge annonce sur sa page Instagram une manifestation de soutien à la Palestine, samedi 14 octobre à 16h30 à Genève. Cet appel à la mobilisation est relayé par le site d’extrême gauche Renversé.

«Le 7 octobre 2023 est désormais une date historique!»

Le 7 octobre est le jour où le Hamas a perpétré une tuerie de masse contre des centaines de civils israéliens habitant à proximité de la bande de Gaza.

«Comme militantes et militants européens, l’heure n’est ni à l’apitoiement ni à l’apaisement. Il est de notre devoir de soutenir, et ce, par tous les moyens possibles, la lutte du peuple palestinien. Depuis plus de 75 ans, les Palestiniens sont humiliés, déplacés, tués sous l’œil complice des puissances occidentales», est-il écrit, sans un mot pour les victimes israéliennes de samedi.

La terreur exercée par le Hamas n’est pas remise en cause. Elle apparaît comme légitime, dans la continuité des guerres anticolonialistes menées au Vietnam et en Algérie.

«Notre position est claire: celles et ceux qui ne vivent pas sous l’occupation militaire et ne subissent pas la violence de la colonisation n’ont pas le droit de juger la façon dont la résistance a choisi d’affronter le colon sioniste. La décolonisation n’est pas une théorie universitaire, un concept académique, mais bien une pratique révolutionnaire.» Secours rouge et Renversé

Les militants décoloniaux concluent par ce slogan sans ambiguïté, qui nie l’existence d’Israël: «Pour une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain!»

Le lieu de la manifestation n’est pas indiqué pour l’heure. Une autorisation a-t-elle été déposée auprès des autorités de police, comme c'est la règle? Les bureaux de la police étant fermés au moment de la parution du présent article, jeudi à 17h30, nous n'étions pas en mesure de le savoir.

