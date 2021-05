Suisse

Pandémie

Le télétravail n'est plus obligatoire en Suisse dès ce 31 mai



Image: Shutterstock

La fin du télétravail a sonné: ce que vous avez aimé et détesté!

Le télétravail n'est plus obligatoire dès ce lundi en Suisse. Après quinze mois de boulot en training, on fait le bilan. Alors, on lui donne quelle note?

Oui, il est dimanche et on vient casser l'ambiance en vous parlant de boulot. Dans quelques heures, vous reprendrez (peut-être), comme de nombreux Suisses, le chemin du bureau après de longs mois de télétravail.

Profitons de la fin de l'obligation du home office, sous conditions, pour en tirer le bilan. Ou lui faire son procès, c'est selon. Sur Instagram, on vous a demandé dans un sondage (non-représentatif) ce que vous aviez adoré et détesté durant ces mois à bosser en pantoufles, à deux pas du canapé. Vous êtes des dizaines à nous avoir répondu. Verdict.

Ce que vous avez adoré 💛

Le confort

Cloîtrés à la maison avec votre ordinateur, vous avez particulièrement apprécié ces petits détails qui ont rendu votre vie de télétravailleur plus agréable:

«Bosser en pyjama»

«Avoir son chat comme collègue»

«Boire le café sur la terrasse en regardant les fleurs»



«Rester en training et enfiler un haut acceptable uniquement pour les Zoom»

«Moins se laver les cheveux»

La vie plus saine

Vous avez profité de la suppression des trajets jusqu'au bureau et de votre temps bonus pour prendre soin de votre petit corps. Vos dadas:

«Plus de sommeil = moins de stress = plus de bien-être»

«Prendre un peu de temps pour cuisiner»

«Faire une turbo-sieste à midi»

«Enfiler les baskets et partir courir 15 secondes après avoir fermé l'ordinateur»

«Retrouver un équilibre entre vie privée et professionnelle»

La flexibilité et la liberté

En tant que travailleur, vous avez été heureux d'optimiser vous-mêmes votre temps et de gagner en efficacité. Vos coups de cœur:

«Gérer son planning et s'organiser selon les circonstances du jour»

«Bosser davantage à son rythme»

«Caser les tâches ménagères dans la journée»

«Moins de stress! Je travaillais normalement dans le bureau de ma cheffe...»

«Moins de distractions que dans l'open space»

«Faire ma journée de travail en cinq heures au lieu de huit: j'étais bien plus efficace»

Ce qui vous a pesé 🤌

Le manque de l'autre

Vous l'avez répété encore et encore: sans vos collègues, votre monde de télétravailleur a été fade. Le lien social vous a énormément manqué. Vos peines:

«Ne pas être entouré d'humains et ne pas pouvoir interagir»

«L'absence d'entraide entre les collègues»

«La disparition de la pause-café entre "pipelettes"»

Le travail tout différent

Les tâches professionnelles à la mode pandémique ont pu vous déplaire. Vous avez détesté:

«La surcharge de job: le boss ne te voit pas, alors il pense que tu as le temps pour "encore ça, et ça"!»

«Le manque d'un vrai bureau: une pièce insonorisée qu'on peut fermer à clé!»

«Les réunions Zoom»

«Le fait de ne pas compter les heures supplémentaires...»

Mais encore...

Durant ces mois, vous vous êtes aussi sentis bien seuls et enfermés entre quatre murs. Vous avez parfois eu de la peine à séparer votre vie privée et votre vie professionnelle ou à vous discipliner.

Alors, on garde quoi?

A l'heure de retrouver l'open space, quelles habitudes du home office aurions-nous envie de perpétuer? Pour que tous ces jours à errer entre le clavier et le balcon n'aient pas servi à rien...

Choisissez (en espérant que votre boss soit coopératif)!

Les côtés cool du télétravail que tu garderais? La flexibilité: bosser quand je veux, où je veux Le job en pyjama avec les cheveux gras La sieste de midi, c'est évident L'équilibre vie pro/vie privée Les journées plus courtes mais productives

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce lundi. Force et honneur! 🤝

Plus d'articles sur le travail Selon l'OMS, travailler plus de 55h la semaine se révèle mortel Link zum Artikel Comment j'ai tenté (et échoué) de rester «fit en télétravail» Link zum Artikel Se faire vacciner sur son temps de travail, problème? Link zum Artikel En Suisse, on peut vous épier au travail (sous conditions) Link zum Artikel