32 questions et réponses sur ce qui va changer en Suisse dès ce samedi



Covid: ce qui va changer en Suisse dès ce samedi

Le Conseil fédéral met les bouchées doubles: dès ce samedi, des assouplissements de grande ampleur seront apportés. Qu'est-ce qui est nouveau et possible? Nous répondons à vos questions.

Le 23 juin 2021, le Conseil fédéral a décidé d’assouplir les mesures. À partir du 26 juin 2021, les restrictions de capacité dans les zones intérieures seront levées. Dans l'espace extérieur, la collecte des données sera supprimée partout.

Résolutions:

Restaurants

Qu'est-ce qui s'appliquera à l'intérieur des restaurants à partir du 26 juin 2021?

Il sera toujours obligatoire de s'asseoir à l'intérieur des restaurants. La limite de quatre personnes par table sera levée. Les informations de contact devront être prises auprès d'une seule personne par groupe. Les clients devront également porter un masque pour se déplacer dans le restaurant. Une distance de 1,5 mètre doit être maintenue entre les groupes d'invités ou alors une barrière doit être installée.

Le personnel en contact avec les clients continuera également de porter un masque à l'intérieur.

Quelles sont les règles applicables aux terrasses?

L'obligation de porter un masque, la limitation des groupes d'invités à six personnes, la collecte des coordonnées et l'obligation de s'asseoir seront supprimées. La seule chose qui reste valable est le respect de la distance requise entre les groupes d'invités ou l'installation de barrières efficaces. Cependant, les groupes d'invités ne devront pas se mélanger.

Et si l'accès n'était possible que pour les personnes possédant un certificat?

Dans ce cas, toutes les mesures de protection des invités à l'intérieur et à l'extérieur peuvent être levées.

En ce qui concerne le personnel en contact avec les hôtes, soit ils doivent tous porter un masque à l'intérieur, soit le masque peut être supprimé si tout le personnel en contact avec les hôtes, ainsi qu'eux-mêmes, possèdent également un certificat. Le restaurateur doit choisir l'une de ces options.

Le nombre de personnes à table est-il toujours limité?

Non, les restrictions seront levées à l'intérieur comme à l'extérieur.

Travail et éducation

Quelles sont les règles applicables pour le télétravail?

L'obligation du télétravail est supprimée, mais il reste toujours recommandé. Chaque employeur est libre de décider. Le télétravail peut encore être utile pour la protection des employés.

Quelles sont les exigences pour les employeurs?

Les employeurs doivent assurer la sécurité et la santé des employés. Cela signifie, par exemple, que l'obligation de porter un masque s'applique toujours dans certains cas ou qu'une partie du personnel continue à travailler en télétravail.

Comment les travailleurs particulièrement vulnérables sont-ils protégés?

Les mesures de protection spéciales pour les personnes particulièrement vulnérables continuent de s'appliquer aux femmes enceintes non vaccinées et aux personnes atteintes d'une maladie ou d'une anomalie génétique qui ne peuvent être vaccinées pour des raisons médicales.

Les employés en contact avec les clients ou les visiteurs doivent-ils toujours porter un masque?

Dans les boutiques, magasins et autres lieux intérieurs accessibles au public, le port du masque reste obligatoire, y compris pour le personnel. Dans les espaces extérieurs, les masques ne sont plus obligatoires (sauf si l'employeur en décide autrement).

Dans les installations et entreprises publiques ou lors d'événements dont l'accès est limité aux personnes munies d'un certificat, les dispositions suivantes s'appliquent: les employés et les autres personnes qui y travaillent et qui ont des contacts avec les invités, les clients ou les visiteurs sur place doivent soit tous être munis d'un certificat, soit tous porter un masque à l'intérieur. L'exploitant ou l'organisateur doit veiller à la mise en œuvre de l'une ou l'autre option.

L'obligation de porter un masque restera-t-elle en vigueur pour les écoles secondaires supérieures?

L'exigence du masque pour le niveau secondaire supérieur est supprimée et les cantons peuvent à nouveau réglementer ces questions eux-mêmes. Non seulement pour le secteur de l'école obligatoire, mais désormais aussi pour les écoles secondaires II, les cantons en sont responsables.

Y a-t-il encore des limitations dans les universités de niveau tertiaire?

La limitation du nombre de personnes et les restrictions de capacité pour les événements en face-à-face dans le secteur tertiaire sont supprimées. Seules l'obligation de porter un masque, conformément aux exigences de l'article 6, et l'obligation du plan de protection s'appliquent.

Activités sportives et culturelles

Y a-t-il encore des restrictions concernant l'extérieur?

Il n'y a plus de restrictions telles que la taille des groupes, l'obligation de porter un masque ou de garder ses distances.

Y a-t-il des spécifications pour l'intérieur?

Dans le cas d'activités en intérieur, les coordonnées des personnes doivent être recueillies et les locaux doivent disposer d'une ventilation efficace, sinon il n'y a plus de restrictions. Lors d'événements particuliers, les chiffres maximums correspondants sont applicables.

Qu'est-ce qui s'applique à l'accès avec un certificat?

Pour les établissements qui limitent l'accès aux personnes titulaires d'un certificat, aucune autre restriction ne s'applique. Toutefois, un plan de protection doit préciser comment l'accès est contrôlé.

Obligation de porter un masque

Où les masques n'ont-ils plus besoin d'être portés?

Dans la zone extérieure des installations et des commerces accessibles au public.

Dans les zones ouvertes aux passagers des moyens de transport (navires, télésièges).

Dans le domaine des transports publics, les espaces extérieurs sont tous les lieux comportant de grandes ouvertures sur au moins deux côtés, tels que les quais (également souterrains), les arrêts, les passages souterrains et les passages supérieurs ou les halls et les galeries marchandes.

Les installations fermées des stations de métro, y compris les zones d'accès, ainsi que les zones commerciales en sous-sol et les salles d'attente fermées sont considérées comme des zones intérieures, où le port du masque est obligatoire.

Dans l'espace extérieur des établissements de loisirs et de divertissement.

Événements sportifs

Peut-on retourner au stade pour un match de football?

S'il n'y a pas de certificat de restriction d'accès, les événements publics avec un maximum de 1000 personnes (spectateurs et participants) sont autorisés à l'extérieur et avec des sièges obligatoires. Cela s'applique aux événements professionnels et amateurs. Sans places assises, un maximum de 500 spectateurs est autorisé à l'extérieur. La capacité disponible de l'installation peut être remplie jusqu'aux deux tiers au maximum.

Pour les manifestations dont l'accès à partir de 16 ans est subordonné à la présentation d'un certificat, il n'y a pas de restrictions; seul un plan de protection qui assure un contrôle d'accès et des mesures d'hygiène doit être mis en œuvre. Pour les manifestations de plus de 1000 personnes, une autorisation cantonale est nécessaire.

Les stands de vente à emporter sont-ils autorisés dans le stade?

Oui. Il n'y a aucune restriction à l'extérieur. S'il s'agit d'un événement réservé aux personnes possédant un certificat Covid, la consommation est également possible à l'intérieur, partout.

Les spectateurs sont-ils à nouveau autorisés à assister à des événements sportifs en salle?

Si l'accès n'est pas limité aux personnes titulaires d'un certificat Covid 19, un nombre maximal de 1000 personnes (public et athlètes participants) s'applique également à l'intérieur. Si le public est debout ou se déplace librement, le nombre maximum de personnes est de 250. Cela s'applique aux événements professionnels et amateurs. Les masques et l'espacement sont obligatoires pour le public. Les places du public sont limitées aux deux tiers de la capacité.

La consommation de nourriture et de boissons n'est autorisée que dans les établissements de restauration. Si les coordonnées sont recueillies, la consommation est également autorisée sur une place assise.

Est-il possible de visiter à nouveau un parc aquatique?

Oui. Les parcs aquatiques tels que les bains thermaux et les installations de bien-être peuvent également ouvrir des espaces intérieurs pour des activités où le port du masque est interdit. Les zones intérieures sans masque doivent être définies, tout en continuant de protéger. Si le certificat est nécessaire pour accéder à l’évènement, aucune restriction ne s'applique.

Visionnages publics

Dans quelles conditions un évènement pourrait être visionné en public (par exemple pendant le championnat européen de football)?

On peut supposer que les personnes présentes lors d’un visionnage public ne sont pas assises, mais se déplacent librement. Dès lors, un maximum de 250 visiteurs est autorisé à l'intérieur lors de ces événements, et 500 à l'extérieur.

Les deux tiers au maximum de la capacité peuvent être occupés à l'intérieur ou à l'extérieur. Manger et boire sur les places assises est autorisé si les coordonnées de tous les visiteurs, y compris le numéro des places, sont collectés.

Si les places assises sont obligatoires (et appliquées), 1000 personnes peuvent être présentes. Il n'y a aucune restriction pour les visites publiques qui ne sont ouvertes qu'aux personnes possédant un certificat Covid.

Événements culturels

Quelles sont les conditions pour les événements du 1er août?

Si le certificat n’est pas nécessaire, une fête avec un maximum de 1000 personnes (spectateurs et participants) est autorisée avec des places assises obligatoires. Sans cela, un maximum de 500 spectateurs est autorisé à l'extérieur et un maximum de 250 spectateurs à l’intérieur. Les installations peuvent être occupées au maximum aux deux tiers de leur capacité.

Pour la consommation, les règles de restauration s'appliquent à l'intérieur, c'est-à-dire la consommation uniquement en groupes d'invités à la place assise, le respect de la distance entre les groupes d'invités et la collecte des coordonnées. À l'extérieur, les règles du patio s'appliquent.

Pour les événements dont l'accès dépend de la présentation d'un certificat, il n'y a aucune restriction, hormis l'obligation du plan de protection, également en ce qui concerne la consommation. À partir de 1000 personnes, il faut respecter les règles relatives aux grandes manifestations (obligation d'autorisation).

Les cinémas et les théâtres peuvent-ils accueillir plus de spectateurs à partir du 31 mai?

Oui. Le public est assis, un nombre maximum de 1000 personnes s'applique. En outre, il faut tenir compte du fait qu'un maximum de deux tiers des places assises peuvent être occupées. Le port du masque s'applique entre les visiteurs, il faut respecter autant que possible la distance d'un mètre et demi ou laisser un siège libre. Cela ne s'applique pas aux familles ou aux personnes vivant sous le même toit.

Lors d'événements publics, il n'est permis de manger et de boire que dans les zones de restauration (si des informations de contact sont recueillies). Si seules les personnes titulaires d'un certificat Covid 19 sont admises, le nombre de spectateurs n'est pas limité et il n'y a aucune autre exigence. À partir de 1000 personnes, les exigences relatives aux grandes manifestations doivent être respectées (autorisation requise).

Combien de visiteurs sont autorisés dans un cinéma en plein air?

Si le public est assis, un nombre maximum de 1000 personnes s'applique. Si seules les personnes titulaires d'un certificat Covid 19 sont admises, le nombre de spectateurs n'est pas limité et il n'y a aucune autre exigence. À partir de 1000 personnes, les exigences relatives aux grandes manifestations doivent être respectées (autorisation requise).

Les événements de danse sont-ils à nouveau possibles?

Les manifestations au cours desquelles le public danse (outre les fêtes, également les concerts de rock, par exemple) ne sont possibles que si l'accès est limité aux personnes munies du certificat Covid 19. À partir de 1000 personnes, il faut respecter les règles relatives aux grandes manifestations (autorisation requise).

Les concerts avec chœur sont-ils à nouveau possibles?

Oui, les mêmes règles que pour les représentations théâtrales s'appliquent.

Événements majeurs

Qu'est-ce qui s'applique aux grands événements?

Les grands événements sont des événements réunissant plus de 1000 personnes (participants et spectateurs). Ils ne peuvent être tenus qu'avec une autorisation cantonale et seules les personnes titulaires d'un certificat Covid 19 peuvent être admises. Sinon, il n'y a aucune restriction, si ce n'est l'obligation d'élaborer un plan de protection. Les restrictions précédemment applicables (telles que les limitations du nombre maximal de personnes) sont levées.

Grandes foires commerciales et expositions ouvertes au public

L'interdiction actuelle des petits salons intérieurs accueillant moins de 1000 personnes est levée. La possibilité d'organiser de grandes expositions commerciales et publiques à partir du 1er juillet 2021 existe déjà.

Toutefois, les exigences en matière de capacité seront désormais levées pour ces salons, indépendamment du nombre de visiteurs ou du fait qu'ils soient réservés aux personnes titulaires d'un certificat Covid.

Si le salon est réservé aux personnes munies d'un certificat, aucune restriction ne s'applique en dehors de l'obligation du plan de protection; en particulier, les visiteurs peuvent s'abstenir de porter des masques à l'intérieur. L'obligation de porter un masque ne s'applique aux salons intérieurs que si l'accès est également ouvert aux personnes sans certificat.

Événements religieux

Quelles sont les règles pour les célébrations religieuses?

Les manifestations religieuses peuvent accueillir jusqu'à 1000 personnes, avec obligation de s'asseoir pour les personnes assistant au service (communion autorisée). Si la présence de sièges n'est pas obligatoire (par exemple, lors d'une procession), un maximum de 250 visiteurs peuvent être présents dans les espaces intérieurs. Le port de masques est obligatoire à l'intérieur.

Si l'événement a lieu à l'extérieur, un maximum de 500 visiteurs est autorisé sans obligation de s'asseoir. Les deux tiers au maximum de la capacité peuvent être occupés à l'intérieur ou à l'extérieur. Une manifestation religieuse avec restriction d'accès au certificat n'est pas envisagée, car selon les directives du Conseil fédéral sur l'utilisation du certificat Covid, celles-ci appartiennent à la zone verte, dans laquelle l'utilisation du certificat n'est pas autorisée.

Événements sans public

Notre assemblée générale annuelle du club approche. Peut-on l'organiser dans la salle du club, en portant le masque et en respectant les distances?

Les réunions de l'association, y compris les assemblées générales, sont considérées comme des événements. Les limites maximales sont les mêmes que pour les autres événements (1000 personnes au total si les places sont obligatoires, 250 membres de l'association à l'intérieur et 500 à l'extérieur si la circulation est libre). A l'intérieur, les masques restent obligatoires et la distance doit être maintenue autant que possible. En outre, un plan de protection doit être élaboré. Si l'accès est limité aux personnes possédant le certificat Covid 19, aucune restriction ne s'applique.

Nous prévoyons une petite fête de club - à l'extérieur s'il fait beau, à l'intérieur s'il pleut. Est-ce possible?

Pour ces occasions de clubs et d'organisations de loisirs, les règles relatives aux évènements s'appliquent. Les événements dansants ne sont pas autorisés. La consommation n'est possible qu'à l'intérieur des établissements de restauration, sauf si les coordonnées sont collectées. Auquel cas on peut également consommer à table.

Sports d'intérieur et d'extérieur

Est-il possible de faire répéter un orchestre ou une chorale à l'intérieur?

Oui, les répétitions par petit groupe sont à nouveau possibles, il n'y a plus de limite maximum de personnes. Dans les locaux intérieurs, les coordonnées doivent être collectées et les locaux doivent disposer d'une ventilation efficace. En dehors de l'obligation d’appliquer les mesures de protection pour les groupes de 5 personnes ou plus, il n'y a pas d'autres règles. Il n'y a plus de distinction entre les professionnels, les amateurs ou les jeunes, les mêmes règles s’appliquent. Si un certificat est nécessaire, aucune restriction ne s'applique.

Combien de personnes pouvons-nous inviter chez nous?

Lors de réunions et d'événements privés avec la famille et les amis, qui ne se déroulent pas dans des installations accessibles au public (c'est-à-dire à la maison ou dans un jardin privé), un maximum de 30 personnes peuvent continuer à se réunir à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur. Aucune mesure de protection particulière ne doit être appliquée, les recommandations comportementales de l'OFSP doivent être respectées.

Qu’en est-il pour les fêtes de mariage?

Si la réception de mariage a lieu à la maison, les directives pour les événements privés s'appliquent (max. 30 personnes à l'intérieur / max. 50 personnes à l'extérieur).

Si la fête de mariage a lieu dans une installation accessible au public (par exemple, la salle louée d'un restaurant), un maximum de 250 invités peuvent être présents, 500 à l'extérieur. Il n'est pas permis d'organiser une soirée dansante dans le cadre d'une fête de mariage. Si seuls les invités munis d'un certificat Covid 19 sont admis, le nombre de participants n'est pas limité et la danse est autorisée. Pour une cérémonie de mariage à l'église ou une cérémonie de mariage religieux, les directives relatives aux événements religieux s'appliquent. Pour la cérémonie de mariage à l'office de l'état civil, les directives de l'Office fédéral de l'état civil sont applicables.

Peut-on se retrouver entre amis pour un barbecue?

Si vous vous réunissez à l'extérieur dans le jardin ou sur un site de barbecue dans la forêt avec votre famille et vos amis, un maximum de 50 personnes peuvent y participer.

Article traduit de l'allemand par Sejla Besic.